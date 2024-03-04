「性感版Judy鄺潔楹」邀約齊着比堅尼　Elkie莊錠欣勁怕醜回應

講起Judy，大家都會想起TVB小花，身材嬌滴滴的Judy鄺潔楹，但遠在海峽的另一邊，提到Judy的話，不少鄉民（台灣網民）就會講Judy是那位酒量很好，很愛飲台灣高粱酒，身材又非常好，來自韓國的正妹Youtuber「韓國女生Judy」。她的短短數年間已將YouTube頻道經營得有聲有色，已有近55萬追蹤人數，每條片平均也有40多萬瀏覽次數。



「韓國女生Judy」成台灣網民新寵 狂曬比堅尼完美掌握流量密碼

韓國YouTuber「韓國女生Judy」愈嚟愈受歡迎。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

呢啲就係「流量密碼」。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

一邊食一邊浸溫泉。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

在新一集中，「性感版Judy鄺潔楹」韓國女生Judy亦都搞搞新意思，邀請了Elkie莊錠欣一起行台灣夜市，不少得的是，韓國女生Judy與Elkie莊錠欣一同買了啤酒，坐在路邊一邊食一邊喝啤酒起來，這些是很難得一見的畫面。片中Elkie莊錠欣說：「我覺得台灣人很好的一點是，路邊也有補身體的食物。」兩人一邊吃豬手時，Elkie莊錠欣也說：「我喜歡吃這種肥的。」

「性感版Judy鄺潔楹」韓國女生Judy搵Elkie一齊行夜市。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

「性感版Judy鄺潔楹」韓國女生Judy搵Elkie一齊行夜市。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

韓國女生Judy搵Elkie一齊行夜市，仲一齊跳舞。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

最後韓國女生Judy還問Elkie莊錠欣要不要一起穿比堅尼泳衣，但是Elkie莊錠欣就欲言又止，用手指着她的胸部，說：「這個...因為...我沒有姐姐...哈哈哈！」

Elkie莊錠欣好性感呀。（IG圖片）

Elkie莊錠欣好性感呀。（IG圖片）

韓國女生Judy還問Elkie要不要一起穿比堅尼泳衣。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

韓國女生Judy還問Elkie要不要一起穿比堅尼泳衣。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）