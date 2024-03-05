婚後事｜羅冠蘭出場僅3分鐘即大晒演技　由擔心到自責轉變勁出色

TVB新劇《婚後事》上星期始播出，一開播已經成為網上熱話，劇集故事貼地，以及探討愛情及婚姻世界，成功令香港人重新追劇。《婚後事》除了令香港觀眾喜愛外，更令內地網民同樣喜愛，而今周的主題是「不忠」。

《婚後事》一開播已經成為網上熱話。(《婚後事》截圖)

《婚後事》今周的主題是「不忠」。(《婚後事》截圖)

昨日（4日）播出一集講到呂靜海（王敏奕 飾演），是一個自由身編劇與網台愛情節目主持，亦是羅子溢的婚外情對象，姐姐更是陳自瑤的好姊妹賴慰玲。而王敏奕與羅子溢的婚外情被爆出後被網暴，外祖母花婆（羅冠蘭 飾演）摔下樓梯受傷入院，王敏奕立即趕到醫院探望，羅冠蘭道出受傷的原因：「我打過好多次電話畀啊林（呂靜林，賴慰玲 飾演），佢都冇接電話，咁我諗住去佢公司搵佢咋嘛，我想佢幫吓你咋，嗰啲咁嘅街坊，佢哋話你係狐狸精啊！」

呂靜海（王敏奕 飾演）的外祖母花婆（羅冠蘭 飾演）摔下樓梯受傷入院。(《婚後事》截圖)

羅冠蘭道出受傷的原因。(《婚後事》截圖)

雖然羅冠蘭只是出場短短3分鐘，但她精湛的演技卻很吸睛，她把擔心孫女的心情演繹得淋漓盡致，最後她更向王敏奕說：「婆婆係唔會由得係咁樣畀人詆毀嘅！」而王敏奕向她說出「對唔住」後，更流露著驚訝的表情：「點解你會闖個咁大嘅禍㗎？係唔係婆婆唔好？」她說完隨即便哭了起來。可以在劇情中見到羅冠蘭由一開始擔心自己的孫女受委屈到得知事實真相而自責的表情轉變，可以說她演技很出色，能帶觀眾進入戲內。

羅冠蘭只是出場短短3分鐘，但她精湛的演技卻很吸睛。(《婚後事》截圖)