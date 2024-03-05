VIVIENNE TAM慶祝譚氏同名品牌成立30年　象徵著中法外交關係60年

時尚名人 VIVIENNE TAM於日前（ 2 日）在巴黎舉行的巴黎時裝週上首次展示她 2024 年秋冬系列。這項具有歷史意義的活動不僅慶祝了譚氏同名品牌成立 30 週年，也象徵著中法外交關係 60 週 年的重要紀念。

時尚名人 VIVIENNE TAM於日前（ 2 日）在巴黎舉行的巴黎時裝週上首次展示她 2024 年秋冬系列。(大會提供)

「AMOUR 愛」是一個迷人的中現代中國美學與工藝的完美融合，傳達出團結 和相互尊重的強烈訊息。龍紋作為象徵力量與轉變的圖案，成為中國豐富傳統 文化與法國浪漫優雅之間的橋樑。該系列包括各種剪裁合身的套裝、流動的連 身裙和超大外套，每一件作品都講述著文化探索的故事。

VIVIENNE TAM的設計。(大會提供)

設計師 VIVIENNE TAM 表示：「愛是一種普世語言，所有人民透過我們個體文 化表達的美來傳遞。對我而言，透過將我東方的根與我西方的生活融合在我的 系列中，將我的傳統價值觸及當代世界。 」永續性在此系列中佔據主導地位，使用了由精美婚紗再利用的面料，推動了婚紗設計中的環境意識。永續材料的運用以及對傳統手工藝和環保設計的注重，突顯了譚氏對傳統手工藝和環保意識的承諾。

永續材料的運用以及對傳統手工藝和環保設計的注重，突顯了譚氏對傳統手工藝和環保意識的承諾。(大會提供)

「文化和諧」是這個系列的核心主題，體現了譚氏對多元傳統融合為統一美學 的願景。隨著 VIVIENNE TAM 慶祝時尚界 30 年的成就，她在巴黎時裝週的首次亮相成為了美學融合和東西方之間的橋樑的先驅。 這個系列也與 DR Diamond Ring 進行了獨家合作，DR Diamond Ring 是 DR Corporation Limited 旗下的「世界首個鑽石戒指品牌」。這次合作將高端時尚與 DR Diamond Ring 珠寶的精湛工藝和永恆情感價值完美融合，呈現了時尚與永恆 愛情的和諧融合。

隨著 VIVIENNE TAM 慶祝時尚界 30 年的成就，她在巴黎時裝週的首次亮相成為了美學融合和東西方之間的橋樑的先驅。(大會提供)

DR 總裁表示，在中法建交 60 週年之際，我們很高興與設計師 VIVIENNE TAM 合作推出現代化的中式婚禮珠寶系列。 「文化和諧，愛在此萌發」是這個系列 的核心故事，也是我們對中法文化交流與合作的美好祝福。 Darry Ring 將堅持 透過國際創意產品和文化敘事，在全球推廣中國婚禮文化。 這次合作推出了一系列精心挑選的獨特鑽石戒指設計，每一款都講述著個性和 承諾的故事，進一步豐富了譚氏融合文化的系列的敘事。 DR Diamond Ring 的 合作象徵著永恆情感價值和真愛的文化遺產。