星二代｜曹敏寶大仔一條龍名幼畢業　學費每年高達12萬

近年不少香港家長對小朋友教育都有完善部署，為了贏在起跑線，名牌幼稚園往往多達二千人報名競爭激烈。《中年好聲音》參賽者，前港姐冠軍曹敏莉胞妹曹敏寶（Mable），即將滿5歲的大仔亦從一間甚受歡迎的名幼畢業，每年學費更高達12萬！



前港姐冠軍曹敏莉胞妹曹敏寶（Mable），參加《中年好聲音》後人氣急升。（IG：@mable_cho）

曹敏寶５年前嫁科學家林潤生。（ig@mable_cho）

曹敏寶（Mable）跟任職科學家林潤生結婚，婚後誕下一對子女林靖濤（Darius）及細女Damie，一家四口非常幸福。（IG：@mable_cho）

曹敏寶未有隨家姐選美，03年參加著名女子組合Cookies的新成員選拔比賽奪得亞軍但未有入行，曾到有線做主持，至2011年以歌手身份出道但發展平平。2018年結婚做人妻跟任職科學家林潤生結婚，婚後誕下一對子女林靖濤（Darius）及細女Damie，一家四口非常幸福。早前參加TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》令人氣急升。

近日Mable上載大仔畢業照，原來將5歲的Darius轉眼已經從國際幼稚園畢業，她分享母子間對話：「早兩星期Darius（看起來很堅決）跟我說，媽咪如果有壞人傷害你我一定會跟他戰鬥保護你﹗」令她相當感動。見到兩夫妻與兒子在校園留影，在草地奔跑，又抱起兒子甜蜜合照。

曹敏寶（Mable）與老公及大仔林靖濤（Darius）拍畢業照。（IG：@mable_cho）

曹敏寶（Mable）大仔林靖濤（Darius）今年6月便5歲，轉眼已幼稚園畢業。（IG：@mable_cho）

曹敏寶（Mable）大仔林靖濤（Darius）今年6月便5歲，轉眼已幼稚園畢業。（IG：@mable_cho）

曹敏寶（Mable）老公抱起大仔林靖濤（Darius）。（IG：@mable_cho）

從照片中見到Darius原來從ESF英基幼稚園畢業，張繼聰和謝安琪的一對仔女，陳國邦與羅敏莊女兒陳禛亦是校友。英基學校協會（ESF）轄下一共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校（包括1間特殊學校），5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，為三至五歲學童提供K1及K2班級，每天分上、下午班各三小時上課，採用國際文憑小學課程（IB PYP）有6個跨學科主題，學生通過這些主題探索和參與不同的學科領域。

曹敏寶（Mable）大仔林靖濤（Darius）英基ESF幼稚園畢業。（IG：@mable_cho）

曹敏寶（Mable）大仔林靖濤（Darius）英基ESF幼稚園畢業。（IG：@mable_cho）

英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，旗下幼稚園畢業生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13）。由2020/21學年起，新生在接受幼稚園學位時，須購買A類或B類債券。A類及B類債券的面值分別為港幣$500,000及港幣$7,000，債券不可轉讓。23/24年度學費由$88500至$112500不等，視乎不同分校而定。