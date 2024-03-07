Miley Cyrus母與《逃》男星結婚　被爆撬細女牆腳致男友變後父？

美國天后Miley Cyrus的56歲母親Tish Cyrus去年與經典美劇《逃》（Prison Break）的54歲演員Dominic Purcell結婚，由於當時Tish的24歲歌手女兒Noah缺席婚禮令人關注。近日有傳Dominic在與Tish結婚前，原來曾與Noah拍拖，男友突然變後父，令母女關係決裂，消息震驚不少網民。

Miley Cyrus的56歲母親Tish Cyrus去年與經典美劇《逃》（Prison Break）的54歲演員Dominic Purcell結婚。（IG圖片）

當時兩人在大女Miley的大宅舉行婚禮。（IG圖片）

最近Tish被爆撬細女牆腳。（IG圖片）

據外國傳媒報道，有知情人士爆料指Tish搶走細女Noah男友Dominic，Noah與Dominic拍拖時，母親力追男方並「得手」，因而令母女感情決裂，就連去年在大女Miley大宅結婚時，都沒有邀請Noah。Tish本月初受訪時提及與Dominic相識的經過，指早於2016年男方已在社交平台聯絡她，直至後來2022年她與歌手老公Billy Ray Cyrus正式離婚後，才與Dominic發展。

有指Tish知道細女Noah與Dominic拍拖時，母親力追男方並「得手」。（IG圖片）

但同時有其他傳媒指Noah與Dominic並不是正式拍拖，只是不穩定的關系。（IG圖片）

消息傳出數日後，Miley一直沒有任何回應。直至昨日外媒報道，Miley不知道妹妹Noah與Dominic曾拍拖一事，但由於母親知情，所以Miley都有因此事質問母親，更認為整件事非常奇怪。