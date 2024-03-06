何超蓮舊愛與俄羅斯女友接受街訪　高顏值獲激讚：沒見過這麼帥的

現年34歲的黃俊豪（Jeremy）是模特兒出身，自2020年簽約邵氏以來參演了不少劇集，不過要數最為人熟知的是他曾與已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮有過一段情。黃俊豪高大有型又靚仔，甚有異性緣，但原來他已被「私有化」，早前他與俄羅斯女友在深圳街頭被捕獲並接受接訪，兩人拍拖半年，黃俊豪大讚女友靚女又溫柔，更自爆已見過家長，看來感情十分穩定，網民紛紛留言大讚他們十分登對！

黃俊豪（Jeremy）與俄羅斯女友在深圳街頭被捕獲並接受接訪。（影片截圖）

高大靚仔。（影片截圖）

拍拖半年。（影片截圖）

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不過不少網民就將焦點放在黃俊豪身上，紛紛留言感嘆：「這男的也太帥了吧，論外表我幾乎想不起來目前內娛跟港娛哪個能超過他的」、「這男生感覺像吳彥祖、呂頌賢和王鶴棣結合體」、「在現實中沒見過這麼帥的」！其實黃俊豪早在十幾年前已成為新聞人物，他曾與何超蓮拍拖一年，有指因當時黃俊豪太想曝光，經常高調分享兩人的感情事，又有指黃俊豪的底太花，因而被超蓮媽媽反對戀情，雙方拍拖一年左右就分手。

靚仔！（IG@jeremixmatch）

黃俊豪曾與何超蓮拍拖。（視覺中國）

不過戀情僅維持一年左右。（視覺中國）

被封為「翻版金城武」。（IG@jeremixmatch）

各大品牌寵兒！（IG@jeremixmatch）

大隻有型。（IG@jeremixmatch）

被封為「翻版金城武」的黃俊豪15歲時赴外國升學，在海外生活了近十年後回港跟父母在中半山區同住，後來在同區租了一個私人屋苑單位，自己搬出來住。黃俊豪身高183cm，大隻有型，在2012年加入Model行列後迅即成為廣告商的寵兒，曾為多個品牌拍攝廣告。近年黃俊豪開始踏上演藝路，曾參演《非凡三俠》、《我家無難事》、《旁觀者》等等，當中他在《我家無難事》中飾演車婉婉男友Jonathan，是一位40歲的金融才俊，不少觀眾都大讚他演技自然又靚仔！

曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「龔水」的兒子龔丸。（IG@jeremixmatch）

在《我家無難事》中飾演車婉婉男友Jonathan。（IG@jeremixmatch）

不少觀眾都大讚他演技自然又靚仔！（影片截圖）

金融才俊！（影片截圖）