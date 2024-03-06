Marf@COLLAR與林家熙Locker秘戀逾一年　四大鐵證揭二人疑已同居

當初因《試當真》結緣的Kayan9896（吳家忻）和林家熙（Locker）曾經拍拖，但去年承認已分手，近日女方大方承認自己有新戀情，與「百億筍盤」馬桂烽（Justin）拍拖半年，對方是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔，Kayan講起男友都好風騷，更指薛芷倫都喜歡自己的音樂。

Locker與Kayan9896曾大方承認拍拖，但如今兩人都已開始新戀情。（IG@locker_94）

Kayan9896戀情曝光之際，前男友Locker亦被指與COLLAR的邱彥筒（Marf）拍拖，Kayan9896在活動上被問起此事，說：「恭喜佢！（你知唔知？有冇溝通同聯絡？）冇喇，冇一齊都冇乜聯絡。」而她與Marf在工作上見過，不過自己不會特地八卦對方感情事。

Kayan9896出席活動，大方承認與「百億筍盤」馬桂烽拍拖，但冇特別介卦舊愛與Marf的新戀情。（陳順禎攝）

Kayan9896和Marf都是近年時尚街寵兒，前者就說自己曾在工作與對方碰面，但冇講感情事。（IG@_marifemarife_）

有人爆料指Locker曾與Marf一起去荷蘭，本來都係得個講字，而且翻查社交平台的Post相時間，Marf去荷蘭是22年11月，Locker則是23年1月，所以未能盡信。但網上流傳愈來愈多Locker與Marf拍拖的鐵證，兩人大有可能經已同居。爆料人發布兩張疑是Marf與Locker的合照，相中清楚見到Marf，而另一個男士背影，髮型與Locker相似；對比Locker IG貼過的服飾，他確實著過同一套衫。而相中人所著的綠色Converse，也曾在Locker IG出現過，證實Marf跟Locker確實有單獨出街！

網民貼出一張Marf與疑似Locker的合照。（網上圖片）

Locker貼出的舊照所見，他（右）的打扮和上圖的男子一模一樣，都是同一件黑Tee及迷彩褲，證實與Marf身旁的是同一人。（IG@locker_94）

按下圖睇埋對鞋：

Locker一向鍾情越野車，而這張Marf與Locker同場的照片，身後亦有架越野車。（網上圖片）

Locker養了隻貓叫花生，以往他跟Kayan9896拍拖時，花生不時出鏡；而今次他與Marf的關係被揭發，亦與貓貓有關。Marf本身為愛貓Muta開設了IG，不時分享牠於家中玩樂的生活照，令家中的啡色梳化、電視櫃曝光，Locker曾在同一張梳化上攬住愛貓花生影相，背景的電視櫃又跟Muta家中的一模一樣，不經意洩蜜，令他與Marf的戀情再也藏不住。

Marf去年8月曾透露，最近剛剛搬家。（IG@mutaisherefinally_）

Marf愛貓Muta躺在啡色的布梳化上。（IG@mutaisherefinally_）

Locker愛貓花生躺的梳化一模一樣。（IG@locker_94）

Marf的媽咪都有在同一張梳化影過相。（IG@mutaisherefinally_）

按下圖睇更多梳化洩蜜相：

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locker過往影食物時，意外洩漏家中背景，留意電視和電視櫃。（IG@locker_94）

Muta家中的電視櫃亦一樣。（IG@mutaisfinallyhere_）

Muta家中的電視櫃。（IG@mutaisfinallyhere_）

其實早在去年，已有消息流傳Marf跟Locker拍拖，Locker那陣子不時戴住啡色頭帶，而Marf上電台做訪問時，也戴住同一條頭帶，未知是情侶裝抑或兩人共用一條呢？另外，網民指Marf和Kayan9896都是皮膚黝黑的類型，認為Locker口味好專一！

Locker有段時間常常戴著這條啡色頭帶。（IG@locker_94）