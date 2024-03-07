施匡翹密密出騷搵銀　首唱《錄音魔》主題曲《Girls Talk》有驚喜

施匡翹（Zaina）最近密密出騷接商演，早前與謝高晉（Ko） 一同出席商家晚宴擔任表演兼抽獎嘉賓。當日施匡翹更首度公開演唱由她主唱的電影《錄音魔》主題曲《Girls Talk》，同時施匡翹亦演唱了新歌《Savasana》，與擔任歌曲Rap部份的歌手Heyo一同表演。台上有精彩演出，台下大家都跟着一起打拍子，玩得十分開心。



施匡翹（Zaina）最近密密出騷接商演，早前與謝高晉（Ko） 一同出席商家晚宴擔任表演兼抽獎嘉賓。

當日施匡翹更首度公開演唱由她主唱的電影《錄音魔》主題曲《Girls Talk》，同時施匡翹亦演唱了新歌《Savasana》，與擔任歌曲Rap部份的歌手Heyo一同表演。

施匡翹由台灣旅行回港後，不停接到商演，她開心說：「完全估唔到，希望接到愈來愈多工作啦！」施匡翹最近拍攝了一部微電影《錄音魔》，片中並與JC陳詠桐合唱，她說：「JC係我好欣賞的女歌手，好期待俾大家聽到我哋合唱歌，今晚自己獨唱住先。」她並叮囑大家為該微電影選舉拉票：「第一次參與懸疑微電影，我好用心拍㗎！」

謝高晉透露將會「殺入」高爾夫界。

而既是甲一籃球員兼歌手、演員多重身份的謝高晉，龍年開始，對他來說充滿希望和生氣，早前拍攝的法國電影預計年中上映，他亦透露將會「殺入」高爾夫界，說道：「多謝漪淇姐（林漪淇）及小恩姐（黎瑞恩），暫時仲未落場，球包、制服已好齊全，最慘是個人生得高，要特別訂造球桿。」施匡翹在旁聽到都話想師兄帶她去見識一下。