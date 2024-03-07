40歲千禧男神英國回流變「身心靈療癒師」 頌缽入門學費每位5千蚊

現年40歲的徐天佑於2002年與黃又南組成樂隊SHINE，立即橫掃各大頒獎典禮獎項，更成為千禧年代男神之一。徐天佑前年與太太從英國回流香港，除了間中現身幕前工作，天佑將從外地學習的身心靈靈氣（Reiki）課程及水晶頌缽返港執教。徐天佑日前（5日）在社交媒體講到回流香港後的人生大轉變。

徐天佑前年與太太從英國回流香港。（IG圖片）

現時成為了身心靈療癒師。（IG圖片）

成為「身心靈療癒師」的徐天佑過往曾在訪問透露一直對鬼神之說、外星人及宇宙空間力量等，非常有興趣，自細更擁有特殊能力，只需透過聲音便能觀照出某人的容貌特徵。2022年徐天佑舉家移居英國，期間在倫敦認識了一位老師，啟發了自己對身心靈的興趣。

天佑曾透露自細更擁有特殊能力，只需透過聲音便能觀照出某人的容貌特徵。（IG圖片）

徐天佑成為靈氣治療師及導師後，亦是頌缽師。（IG圖片）

徐天佑日前在Instagram發文，表示2022年是生的大轉變，寫道：「2022年底英國返港，呢年算係我人生其中大轉變，生活和自己想法都係，宇宙安排下開始咗第一班Reiki Lv1，轉眼年幾過去已經2024，啱啱星期日完成咗呢一站嘅最後一班Reiki lv 1，數數原來喺度教咗接近100堂靈氣班，嚟緊課堂就會移師去中環新工作室舉行」。

天佑話2022年是人生大轉變。（IG圖片）

天佑有開班叫人。（IG圖片）

徐天佑成為靈氣治療師及導師後，亦是頌缽師，過去跟不同地方的導師學習，現時亦有開班教人，他在IG感謝所有學生的參與學習及意見，待他可以改進，他會繼續努力。另外，查看天佑教授的水晶頌缽聲音治療師入門班課程，每位學費5500港元。

頌缽學費5500港元。（課程資料截圖）