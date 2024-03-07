陳蕾無懼爭議請Nathan表演　陳俞希因力撐對方愛護朋友被網民鬧爆

陳蕾日前在演唱會上，邀請《全民造星V》四位學員參與《伸縮自如的愛》伴奏，由於其中一位魏念恩（Nathan），去年被墮樓身亡的前女友Jessie家屬爆料，使他形象破產，如今連帶陳蕾都被網民喪鬧，引爆公關災難。而陳蕾在演唱會後訪問，指自己在乎身邊認識的人感受多於外界不認識面孔的聲音，又說其實Nathan私下很照顧人感受，更進一步觸動網民神經。不過「ViuTV一姐」陳俞希就力撐陳蕾，覺得她十分有型，結果？她都被網民鬧埋一份，更有疑似死者Jessie家屬朋友留言，指家屬剛經歷完Jessie生忌，仍然傷心欲絕，但Nathan卻在同一時間上台打鼓。



網民仍然未能原諒Nathan，因此陳蕾請他打鼓一事，引起不少爭議和反對聲音。（陳順禎攝）

陳蕾剛開完一連四場演唱會，邀請Nathan上台打鼓引起非議。Nathan本身是《造星V》十強參賽者，但決賽前夕，他被墮樓身亡的前女友Jessie家人爆料，指他分手後仍向女友借錢、又要求刪合照等，更貼出對話圖佐證，使他頓成「渣男」。他最終於決賽前半小時宣布退出，自此一直神隱近八個月，今次突然在陳蕾演唱會上「復出」打鼓，有網民感不滿，更懷疑他是藉此試水溫、為做幕前鋪路。

因負面新聞神隱近8個月的Nathan現身打鼓，面露笑容。（陳順禎攝）

完騷後，陳蕾在訪問中解釋自己在拍MV時已講過若上到紅館就會請原班人馬上台表演，坦言有預計過外界反應，但覺得無可避免，她覺得只要自己知道Nathan為人便可，又說：「我希望我可以身體力行去話畀真係真實存在喺我身邊，我好重要嘅家人、同事、好朋友聽，我係一個咁樣嘅人，我會兌現我嘅承諾，希望身體力行話畀你哋知，如果我當你係朋友，我會用一個好大力嘅方式去表達祝福、關懷、支持同擁抱。」

陳蕾認為若大家因為她請Nathan合作而有批評聲音，是無可避免，但她較在意真實認識的人的感受，多於外界不認識的人的聲音。（陳順禎攝）

當被問Nathan收到邀請後有否猶豫，陳蕾就說：「佢其實係一個好顧及別人感受嘅人，第一時間就話怕影響到我，我當時就覺得，如果咁樣會影響到我嘅，唔緊要，都係嗰句，我在意真實喺我身邊嘅人嘅感受，我問佢你想唔想，你有冇呢個勇氣，如果你Ready就唔使擔心影響到我，蕾老師比你想像中更強大。」網民激動表示，難以接受傷透Jessie的Nathan是「顧及人感受的人」之說。

網民聽完陳蕾解釋請Nathan的原因後，反應比之前更大。（資料圖片/陳順禎攝）

Nathan在陳蕾演唱會結束後，刪去IG所有貼文，令網民懷疑他是否要「重新出發」復出做幕前。（IG@nathanael_ngai）

不過，「ViuTV一姐」陳俞希（Hailey）就力撐陳蕾，她在社交平台發文，讚：「陳蕾內心的強大令我非常佩服。」、「愛護身邊嘅朋友就用行動表達出嚟，其他唔識嘅人點諗唔理得咁多，好有型！」

陳俞希發文力撐陳蕾內心強大到令人佩服，而且很有型，但就惹來自稱是死者家屬朋友的人留言，指家屬仍然傷心欲絕。（Threads@haileyc）

陳俞希是「新8模」出身，近年在ViuTV有「一姐」之稱，更因《晚吹 空肚食宵夜》節目而令形象入屋。（資料圖片）

網民覺得她此舉是自掘墳墓，指她涼薄、是非不分等等，問她：「你係咪收咗公司Order要咁講？如果唔係我覺得你都幾令人心寒」、「差唔多集集《宵夜》都有追，你應該係個善良嘅人，希望你諗下佢屋企人見到呢啲說話會有咩感受。」、「如果你第日遇到Nathan呢類男人都唔抵可憐」由於3月4日，即陳蕾演唱會第三場，是Jessie的生忌，一位自稱是死者家屬朋友的人就留言：「死者啱啱生忌，佢哋仲係傷心欲絕，我要點表達祝福關懷同支持？」不過，也有少量網民認同陳俞希和陳蕾，覺得要喜歡就會喜歡、不喜歡就不喜歡，無需討好任何人。

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