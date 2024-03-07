前「亞視一哥」曾封「人狼威」　近況驚見收心養性見女人呢個反應

現年62歲、前「亞視一哥」陳庭威在TVB發展時曾因對異性過分熱情被封為「人狼威」，曾與陳雅倫、曾華倩拍拖，情史豐富。1991年陳庭威轉投亞洲電視，拍攝《豪門》、《勝者為王》、《我來自潮州》一系列劇集人氣急升，逐漸擺脫「人狼威」污名。2004年陳庭威北上發展，去年罕有回港亮相亞視台慶，大方談到是「自由身」，不欲再高調宣布戀情。

陳庭威在亞視因為《豪門》、《勝者為王》打響知名度。（微博圖片）

《勝者為王II天下無敵》由亞視「收視福將」陳庭威主演，萬綺雯客串，飾演陳的妻子，但第四集便遭槍殺身亡。（電視截圖）

陳庭威2004年轉往北上發展，與一同北上發展等演員朋友打成一片。早前元宵節，陳庭威與吳毅將等人獲邀到潮汕慶祝，更舞龍舞獅，陳庭威手持巨大揮春，玩得相當盡興。陳庭威依然戴住黑超、頭髮濃密，身形沒有走樣，Keep得相當不錯。而陳庭威與吳毅將及男友人形影不離，同出同入，只埋男人堆，見到女人望都不望，看來已收心養性。

陳庭威經過擔任劇集男主角。(微博圖片)

陳庭威1984年畢業於TVB藝員訓練班，與郭富城、曾華倩、邵美琪、黎美嫻為同學。畢業後陳庭威參演了《新紮師兄續集》、《旭日背後》、《我本善良》等劇集。後在亞視成名，紅至台灣，拍《豪門》期間更與「肥姐」沈殿霞上契。陳庭威出道初期曾與陳雅倫拍拖4年，後分手收場。之後因拍《新紮師兄續集》時與曾華倩燃起愛火，兩人過檔亞視，一齊拍完《勝者為王》後，曾華倩稱難忍對方大男子主義，單方面宣布分手，陳庭威事後亦承認不夠細心，令感情無疾而終。

陳庭威同吳毅將等人到潮汕。（抖音）

見到女士望都唔望。（抖音）

同兄弟玩得好開心。（抖音）

修心養性。（抖音）

好盡慶。（抖音）

好盡慶。（抖音）

陳庭威是沈殿霞的契仔，又曾與曾華倩拍過拖。(微博圖片)

陳庭威曾是靚仔小生。(微博圖片)