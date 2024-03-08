72歳張紀中再做爸爸被質疑生育能力　嫩妻杜星霖：身體素質不一樣

現年72歲的內地名導演張紀中，在2017年迎娶比他小30歲的嬌妻杜星霖，兩人育有一對子女湊成一個「好」字。沒想到近日杜星霖在社交網站上曬出驗孕棒宣布懷有第三胎，令不少網民感到又驚又喜。隨後，她就拍片大談懷孕感受及回應外界的質疑，再次成為討論話題。

張紀中再做爸爸。（張紀中微博圖片）

已育有一對子女的杜星霖，近日在社交網站上曬出驗孕棒證實懷孕，她表示：「來接好孕吧！42歳喜迎龍寶寶，孩子是上天的饋贈，是福報！」消息一出令不少網民又驚又喜，想不到張紀中仍有心有力再做爸爸。

杜星霖曬出曬出驗孕棒證實懷孕。（網上圖片）

對於再做母親杜星霖亦有拍片大談感受，表示感謝大家對他們的祝福，同時亦大方回應網民一些問題。對於網民提到為甚麼在42歲這個年齡還要生小孩，不會累嗎等問題，她就表示：「因為我特別的喜歡孩子，我的家人也很喜歡孩子，我先生。真的是我們家的兩個寶寶一個是嘟嘟一個是花花，特別的渴望要小弟弟小妹妹，特別的想要小寶寶，只要他看到我們在外面遇到甚麼人抱着寶寶，他都要去摸一摸，回來就說「媽媽你也給我生個寶寶吧！」所以我覺得我們家還是很有孩子緣的。我呢一直是特別堅信多子多福，家族興旺，人丁興旺，家族昌盛這樣的一些家族概念。」

杜星霖拍片大談懷孕感受。（影片截圖）

而她亦鼓勵大家多生養：「我在生育的過程之中都是非常順的，我的身體其實是在養育的生育的過程之中，反而變得越來越好了，所以我鼓勵大家，只要你渴望小生命的到來，你都放下焦慮心和恐懼心，現在我們老齡化也是很嚴重的，其實我很鼓勵你有能力優生優育的，我覺得大家就可以多生養，那麼這樣的話能夠給我們的這個社會貢獻優才。」

張紀中最後送花給杜星霖。（影片截圖）

另外，對於網民質疑張紀中已72歳還能生育這個問題，她就揚言：「我覺得像這樣的一些人，一個呢去多看看歷史，從科學的態度去了解一下，男人到多少歲可以生養啊。這個也是根據每個人的身體素質不一樣的。」事實上，男性生育能力是不受年齡限制的，據有醫生指出原則上只要男性性功能正常，能排出精子，就有機會做爸爸。