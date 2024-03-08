黃品源與俄羅斯美女鋼琴家北京舉行婚禮　現場浪漫共舞畫面曝光

55歲黃品源早前宣布與俄羅斯美女鋼琴家艾琳（Alina）再婚，今日（8日）兩人在北京舉行盛大婚禮，婚禮現場亦隨之曝光。片中所見，現場以大量鮮花佈置，台上擺放了一架造型特別的鋼琴，並以一對新人的背影照作背景，黃品源除了即場獻唱之外，還與愛妻上演一段唯美舞蹈，身穿紫紅色斜膊晚裝的愛琳十分搶鏡，兩人不時深情對望，甜蜜滿瀉，羡煞旁人！

婚禮現場以大量鮮花佈置。（影片截圖）

黃品源即場獻唱。（影片截圖）

浪漫共舞。（影片截圖）

大騷舞技！（影片截圖）

甜蜜滿瀉。（影片截圖）

黃品源亦有在微博分享了一段愛妻彈鋼琴的影片，並寫道：「今天3月8日，女神節，也是我跟愛妻（俄羅斯博士學位古典鋼琴家）艾琳Alina Gorshenina在北京的婚禮大喜之日。再次感謝來自各地的美好祝福，無限感恩，在此分享我們的喜悅和幸福。請欣賞Alina愛琳老師的古典鋼琴演奏MV，也祝福大家女神節快樂！美夢成真！」

黃品源亦有在微博分享了一段愛妻彈鋼琴的影片。（影片截圖）

俄羅斯美女鋼琴家。（影片截圖）

好投入。（影片截圖）

唯美。（影片截圖）

黃品源在1995年與前少女團體「Apple Pie」成員蜜兒結婚，育有一對仔女，可惜兩人在2013年宣布離婚。上月底突然爆出再婚喜訊，其後黃品源在本月初低調證實消息，並曬出幸福婚紗照：「跟大家分享一個對於我很重要的決定，本來想着這是個人的私事，低調進行就好，但是來自各地關心和祝福的朋友很多，媒體也開始報導。其實思考了很久，在得到了她的同意後，決定在這裏告訴大家，我遇到了想要一起走下去的人。感謝上天對我的眷顧，真的好幸運，在人生這樣的階段，還能得到珍貴的幸福，以後我們會一起面對生活中的所有事情。在此分享我們的合照，希望能得到大家的支持與祝福！我們會更努力的繼續做好音樂，音樂會、演唱會等來跟大家見面。」

黃品源在本月初低調證實再婚喜訊，並曬出幸福婚紗照。（微博@黃品源）

鋼琴家。（微博@Alina艾琳Gorshenina）

鋼琴家。（微博@Alina艾琳Gorshenina）