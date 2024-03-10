專訪｜姜大衛首獲香港金像獎提名「男配」：做演員唔一定要攞獎

「再鋒利嘅刀都會有生鏽嘅一日」，這是姜大衛（John哥）的經典廣告對白，不過現實中的他，由4歲做童星入行至今逾70年，依然寶刀未老，戲味十足，尤其他最近參演的幾套電影，無論是《釀魂》裡面的殺人狂慈父，《白日之下》裡面面懵心精的院友「通伯」，還是《臨時劫案》裡面的縮骨「軍火商」，姜大衛通通都手到拿來，演得入型入格，不禁令人讚嘆一句：「John哥真係演咩角色都掂。」從昔日威風凜凜的「大俠」，到現時滿頭銀髮的「老戲骨」，外貌、角色隨著年紀增長會變，但姜大衛的「戲質」一樣出彩、以及對團火半點也沒有變。



現年76歲的姜大衛最近接受《香港01》專訪，暢談他這70年的精彩演藝人生，23歲就當上「亞洲影帝」，但原來也經歷被人瞧不起；又會講到他當年對太太李琳琳一見鍾情，如何譜出一段半世紀的愛情故事；另外，姜大衛更罕談與狄龍的關係，昔日的「邵氏雙俠」，為何如今「道不同，不相為謀」。

場地提供：香港康得思酒店

John哥接受《香港01》專訪，暢談其精彩演藝人生。（陳釗攝）

4歲童星入行 23歲當上「亞太影帝」

姜大衛拍過無數電影、電視劇，4歲就做童星入行，19歲的時候由哥哥秦沛引薦加入邵氏做龍虎武師，其後得到了大導演張徹的賞識，讓他在《遊俠兒》中當上主角。於1970年更憑電影《報仇》奪得《第16屆亞洲影展》最佳男主角，成為香港首位「亞太影帝」，而姜大衛當時年僅23歲。

他回想：「當時我喺新界拍緊《十三太保》，突然一班記者蜂擁而至，話畀我聽阿John你攞影帝喎，我記得我仲喺城樓上面準備跳落嚟，我都係話『哦，好』應咗佢哋，就繼續開工了，一切照舊。」對於「亞太影帝」稱號，姜大衛謙稱：「我連影帝兩個字都唔會講，我最多只係講最佳男主角，講自己影帝好似誇張咗啲啩。」

John哥於1970年更憑電影《報仇》奪得《第16屆亞洲影展》最佳男主角，成為香港首位「亞太影帝」，當時他年僅23歲。（受訪者提供）

John哥感激當年恩師張徹大導演提攜，但原來當時他也曾受到質疑，（陳釗攝）

年輕時唔識死

回想當年的高光歲月，姜大衛好肯定地說絕大部份都是樂，因為當時邵氏就像一個大家庭，大家相處融洽，完全沒有比較之心，要數不開心應該是被質疑。姜大衛自爆當年張徹導演剛開始捧他時，也曾經歷被人瞧不起，「當時已經有人話如果呢個𡃁仔紅嘅話，我由清水灣，爬到去尖沙咀。我聽到都有嬲，但張徹導演同我講你嬲咩啫，佢都唔肯爬架啦，你嬲佢唔爬呀？而且諗深一層，你係咁（有價值）先有人講，如果唔係點會講你。」

《十三太保》是John哥代表作之一。（IG@johngor2022）

John哥對《十三太保》中這幕跳城樓戲非常深印象。（麥超億攝）

姜大衛又自爆年輕時勇字行頭，拍戲膽搏膽不怕死，「有次是拍《十三太保》有場戲要從40、50呎高嘅城門飛落嚟，冇威也甚麼都冇就咁插落嚟，佢哋有要求我跳落嚟嘅，但我就要求自己用頭衝落去，仲要孭住一捆麻繩，和一支棘，雖然下面撲滿4、5層紙皮盒和榻榻米，但時速好快，時間一定要把握，但我一收頭已經到地，幸好背脊落先。」否則頸落先就後果不堪設想，不過姜大衛當時最後都因為咕𠱸反彈，令他膝頭撞到鼻子。

John稱當時要求自己用頭衝落去。（《十三太保》電影截圖）

John哥回想這幕其實很危險，但自言當時唔識死，膽搏膽。（《十三太保》電影截圖）

重投大銀幕感覺新鮮 攞獎與否無所謂

姜大衛近年再次活躍於大銀幕，他覺得好新鮮，感覺自己像一個「老牌新人」，因為現時無論是導演的拍法、演員的做法，以至燈光、道具、服裝和場務等各方面，整個感覺與以前都好不同，大家都非常用心，不像以前為工作而工作，而是全心投入，「如果唔留意、唔小心、唔同佢哋一齊嘅話，成個人已經out晒。我見到佢哋而家嘅做法，我直頭新仔入行咁，原來而家化妝要跟膚色，唔同年代又戴唔同眼鏡。以前唔會執得咁細，尤其我拍古裝片，可能一套衫就成套戲。」

John近年再次活躍於大銀幕，他覺得好新鮮，感覺自己像一個「老牌新人」，又大讚時下電影人年輕，而且非常用心。（麥超億攝）

但薑依然是老的辣，姜大衛在電影《白日之下》中以超班演技演活面懵心精的院友「通伯」，令觀眾印象深刻。他亦憑此角繼1970年《第16屆亞洲影展》榮膺「最佳男主角獎」，以及於1973年的《第19屆亞洲影展》中奪得「最具性格演員獎」後，相隔51年再次角逐電影獎項，兼第一次獲香港電影金像獎提名角逐「最佳男配角」，不過姜大衛依然淡然面對：「我都同大家講，呢套戲出街之後嘅口碑、評語，其實我哋成組人已經係贏咗，唔理咩獎都好，我哋已經好開心。我自己不嬲對獎項都冇乜所謂，正如當年攞最佳男主角，我都唔係好興奮，唔覺得做演員一定要攞獎。」

John哥表示最初攞到《白日之下》劇本時都有懷疑過自己做不做得到，因擔心觀眾把他定型了是拍武俠片，又或者近年在電視劇中演的有錢佬、大律師等，但看完劇本他很喜歡，即刻找導演出來傾，交談中對方釋除了他的顧慮。（麥超億攝）

John哥在電影《白日之下》中以超班演技演活面懵心精的院友「通伯」，首獲《香港電影金像獎》提名角逐「最佳男配角」。（《白日之下》劇照）

當年紅到迫爆機場

談到去年同時下其中一位人氣偶像Anson Lo（盧瀚霆）合作電影《釀魂》，新一輩偶像出名粉絲應援勁，姜大衛自言他當年走紅時，也收到很多影迷禮物或者去探班：「我哋甚至去到東南亞、去到台灣各地方都迫爆機場，當然以前台灣機場唔係好大，但都迫爆晒。不過最勁都係凌波姐姐，由機場到酒店嘅沿路兩邊都係人，好似總統出遊咁。」姜大衛又言遇過有兩位瘋狂女影迷，去邵氏宿舍敲他房門：「當然即刻趕佢哋走啦！」

John哥去年曾與Anson Lo（盧瀚霆）合作電影《釀魂》。（資料圖片）

問到近年可有欣賞的年輕演員？姜大衛覺得《白日之下》幾位年輕演員都不錯，大讚余香凝很向學，「同佢第一次合作，初初都可能John哥前John哥後，但慢慢做落嚟，大家嘅感覺真係好似兩爺孫咁喎，呢樣嘢我覺得係同佢幾夾。」至於電視劇方面，他大讚張振朗和周嘉洛身上很有「靈」氣：「佢哋嗰種靈畀你感覺到係好快，雖然有時出到嚟嘰嘰趷趷、喺度玩，但感覺上係唔同，幾好㗎。」

姜大衛覺得《白日之下》幾位年輕演員都不錯，大讚余香凝很向學。（《白日之下》劇照）

John哥非常欣賞張振朗和周嘉洛兩位後輩。（《反黑路人甲》劇集截圖）

John大讚周嘉洛和張振朗身上很有「靈」氣。（IG@johngor2022）

曾於內地遇「極品」新人 勉勵後輩畀心機

作為新人，謙卑很重要，不過姜大衛直言在內地開工時，也遇過一些「極品」，該位新人擺款又沒有禮貌，「可能佢唔識我啦，到導演介紹後，先至知，但都係『哦』下啫。其實我哋好簡單，去拍一部戲，你係新人，你起碼都要嚟同我打個招呼自我介紹一下，咁我就ok㗎了，好簡單。」

姜大衛勉勵一班新人要畀心機，現在是新人的機會，是需要改朝換代，「因為我哋呢一行，尤其是係電影，係好需要新人、新嘅題材、新嘅手法、新嘅諗法。」

John哥曾在內地遇過無禮貌的新人。（麥超億攝）

曾介意做配角 對行業的熱情要堅持

而也正正新人輩出，昔日的影帝、主角，慢慢開始變配角，姜大衛直言初初都會介意，但看回前人的經驗，明白這是必經之路，「好多以前男、女主角，去到一定年紀，除非佢唔做呢行，繼續做嘅話一定係往後退，我哋能夠保持嘅呢，就係平穩，呢個角色重要、做得到，交到戲、觀眾接受就OK。」

能夠在一個行業屹立不倒超過半世紀絕非易事，姜大衛直言對這行的熱情一定要堅持，不可以抱「嚟hea下算了」、「為咗嗰兩餐」的心態，「或者有啲人會話呢套又唔係主角，你唔好做囉，如果你過唔到自己嗰關嘅話。」姜大衛更坦言做這行是會有癮，所以無得退休。

John深明隨年紀增長，由主角變配角是必經之路，現階段他覺得保持平穩，做好戲，觀眾接受便ok。（麥超億攝）

不認同拍電視是降Grade

除了電影外，姜大衛在1980年代獲蕭笙邀請參與電視劇《大內群英》演出，從此踏進公仔箱，演活不少經典角色，但外界可能覺得拍開電影，走去拍電視是降Grade。但姜大衛並不認同，回顧周潤發、劉德華和梁朝偉都是拍電視劇出身，「以前係有人咁講（降Grade），可能我都認同，但諗諗下都唔係吖，其實大家一樣都係藝術。」

《再見亦是老婆》可說是姜大衛電視作品中其中一套得意之作。（《再見亦是老婆》劇照）

但演慣大俠的John哥，最初知道要演負心漢時都曾擔心不會演。（《再見亦是老婆》劇照）

與秦沛爾冬陞兄弟情要好：爾冬陞我湊大㗎

不過原來這位一身正气的大俠，都曾曳過離家出走，與「飛仔」連群結黨，「因為細個唔鍾意讀書，屋企又鬧，於是咪離家出走，之後工作又做唔成，但慶幸當時冇入黑社會、冇吸毒。後來我阿哥（秦沛）正在拍攝嗰套西片（《聖保羅炮艇》），喺香港拍，需要好多武師，佢見我遊手好閒叫我不如試下，一做就做到而家了。」

John哥稱與哥哥秦沛和弟弟爾冬陞感情要好，三兄弟從來沒有吵架。（麥超億攝）

講起姜大衛三兄弟，絕對係一門三傑，3人在影視界都是獨當一面，而且雖然他與哥哥秦沛，跟弟弟爾冬陞是同母異父，但兄弟情要好，從沒有吵架，而且在家從不談公事，「就算《白日之前》和《臨時劫案》我細佬做監製我最初都唔知，《白》片喺傾劇本時有講，但《臨》片就真係去到現場先知，我仲問佢嚟做咩，佢話我監製㗎嘛。」姜大衛更笑言爾冬陞小時候是他湊大的。