小丸子日本聲優TARAKO逝世終年63歲　一原因獲選聲演小丸子35年

日本漫畫大師鳥山明於昨日 (3月5日) 驚傳死訊，已證實他在3月1日病逝，消息令人難過和惋惜。昨日，同為日本動漫畫界殿堂級人物，為經典動畫《櫻桃小丸子》聲演小丸子的日本著名配音員TARAKO，亦被揭已經離世，終年63歲。據當地報道指，TARAKO的死訊是由她的家人向富士電視台與所屬事務所告知，葬禮僅會有家人參與，死因並未有公開。

TARAKO = 小丸子的形象植根日本民眾心目中35年。（さくらプロダクション、 日本アニメーション、 X@livedoornews）

據消息指出，TARAKO死訊是由她的家人告知富士電視台及所屬事務所，死因並沒有公開，葬禮僅會有家人參與。據悉，TARAKO月前仍有參與旁白工作，可惜今年開始健康出現問題。TARAKO在去年夏天接受訪問時，談到自己的生死觀，除了透露其父母突然間的辭世外，也表示自己對死亡並不可怕，如果去了天堂就可以跟父母、愛犬和愛貓重逢，也能和成為天使的朋友們見面。在《櫻桃小丸子》的原作者櫻桃子去世時，TARAKO曾表示：「如果我也去了那裏，請讓我們用相似的聲音聊很多很多天吧。」

《櫻桃小丸子》

TARAKO生於群馬縣，她於1981年加入聲優界，曾為《山T女福星》、《相聚一刻》、《機動警察》、《麵包超人》等角色配音。她於1990年開始，因為在徵選會上被《櫻桃小丸子》原作者櫻桃子認為她和自己的聲音相似而被選上聲演小丸子這個角色，自此一直聲演小丸子長達35年。除了配音演出之外，TARAKO也活躍於電視節目中的旁白工作，她同時也是演員、創作歌手和編劇。

TARAKO。(網上圖片)

TARAKO。(網上圖片)