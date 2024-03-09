中年好聲音2｜8強爭奪戰！　安雅希《心債》出事被批表現一般

歌唱真人騷《中年好聲音 2》，本集是最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9強選手將獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。是集出場名單如下：《讓一切隨風》劉威煌、《抉擇》譚輝智、《明星》古淖文、《為你鍾情》陳俞霏、《星夜星塵》陳蒨葶、《心債》安雅希、《仍然記得嗰一次》黃劍文、《忘盡心中情》顏米羔和《普通人》沈宗賢。



大魔王安雅希跌Watt？

肥媽覺得安雅希唔夠講故事感覺。

周國豐話安雅希感動唔到佢。

「大魔王」安雅希獻唱天后梅艷芳的《心債》，她將歌曲改編成華爾滋風格，可惜未能打動評審，肥媽說：「你擺得太多感情同咬字落去，呢隻歌其實你唱得愈簡單就會愈好，呢隻歌最緊要係歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，用個歌詞意思講番出嚟，咁就贏架喇！」周國豐則直言：「阿梅嘅歌係好難拿捏個感情，呢隻係其中一首，呢隻歌嗰種戚戚然、乸住乸住係好難拿捏，你今日表現係一般水準，感唔感動到我哋呢？呢首唔得。」

古淖文唱到喊，話希望大家可以記得佢個名。

古淖文唱到喊，話希望大家可以記得佢個名。

愈唱愈強的古淖文獻唱《明星》，到尾聲時一度感觸落淚，他解釋：「好想送呢首歌畀佢，佢就係喺呢個比賽認識嘅兄弟梁浩賢，佢離開舞台時講咗一句說話深深打動到我，佢話：『我嚟得呢個舞台，我只係希望大家記得我。』我哋企得起呢個舞台，除咗透過歌聲感動大家之外，我哋只想有一個要求，就係希望大家記得我哋、記得我哋個名，就係咁簡單！」

陳俞霏自爆曾經失聲。

最後陳俞霏搵到Michael Jackson嘅聲樂老師Seth Riggs打救！

陳俞霏賽前接受製作組專訪，她透露18歲時曾經失聲無辦法再唱歌，她說：「我18歲時已經開始出嚟唱歌，因為太過消耗自己把聲同身體，一下子身體爆煲，又哮喘又生息肉，搞到聲都冇埋，醫生話我冇辦法再唱歌！」俞霏自言不是認命的人，不想毅然放棄音樂夢：「音樂陪咗我18年，我唔想冇咗，我係咁搵邊啲老師可以醫失聲，最後搵到美國一位叫Seth Riggs嘅人，佢係Michael Jackson嘅聲樂老師，揸住唔夠一萬蚊港紙飛去搵佢，我好幸運上咗兩堂課，把聲就好番！」

「中一生」合體獻聲致敬金庸

明晚適逢是已故武俠文學泰斗金庸先生的百歲生忌，製作組邀來「中一生」周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、顏志恒和丁文俊，獻唱多首金庸先生筆下小說改篇的劇集金曲，包括《萬水千山縱橫》、《倆忘烟水裡》、《情義兩心堅》、《始終會行運》、《雪山飛狐》、《笑傲江湖》和《世間始終你好》。此外，14強「中二生」日前合體拍攝14強MV《隆重登場》，該版本《隆重登場》由評審之一的張佳添重新編曲，正式MV將於周一（11日）晚隆重首播。

左起：支嚳儀、龍婷、周吉佩、車婉婉、李佳、羅啟豪、顏志恒、丁文俊