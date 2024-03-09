葉璇都寸爆張致恒乞求網民捐錢　曲線吹奏同完美關智斌差天共地

張致恒BOY’Z出身，曾經是香港千禧年代數一數二的男團，但自己不爭氣，結果形象全毀，近年往往因財困、夫妻鬧交而見報，最新「代表作」包括貼QR Code上網叫網民「捐錢」，以及被老婆區燕雯（雯雯）再數臭，指他冇好好反省、重複犯錯，女方更說：「我隨時歡迎我另一半同我離婚。」

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

張致恒家事最新發展，老婆雯雯反擊網民話唔係自己搞到對方冇咗事業，又說：「如果我做嘅嘢係咁惡劣，我隨時歡迎我另一半同我離婚。」（IG圖片）

張致恒近年常被拿來跟一齊組BOY’Z的關智斌（Kenny），以及半轉行做地盤養家的吳浩康做比較，當年BOY’Z本來有機會開紅館演唱會，張致恒卻在臨門一腳爆出醜聞，被爆一腳踏幾船，其後又自稱性上癮、連環欠債等，形象插水拖累Kenny，最終演唱會變成Kenny單人舉行，英皇亦徹底放棄「死性不改」的張致恒。

而Kenny至今年過40仍保養得宜，鮮有負面新聞，又搵埋唔少成功上樓做業主等，很多人都覺得跟張致恒相差極遠，指若然張致恒肯乖乖地，以當年的偶像吸金力，根本不會弄得如斯田地。

BOY'Z打住「男版Twins」旗號出道，風頭一時無兩。（VCG）

BOY'Z本來於19年搞紅館演唱會，但因Steven負面新聞纏身，形象盡毀，最後變成Kenny單飛。（資料圖片）

Deep（左二）與Steven（左三）同樣是英皇前藝人，網民如今對比兩人，認為Deep、Kenny都生性好多，是真男人。（VCG）

最近張致恒貼QR Code叫大家捐錢一事，原來就連長駐內地的葉璇都有留意，更寸爆張致恒與Kenny對比大，不及Kenny優秀。由於早前葉璇與Kenny在ViuTV劇集《法外情》合作，她除了演活花癡富婆外，更有不少親熱場口，而二人私下亦關係友好，戲裡戲外葉璇都叫對方做「BB」。

葉璇、Kenny在劇集《法外情》結緣，在戲內修成正果。（電視截圖）

兩人更有激烈床戰。（電視截圖）

葉璇在戲外都叫Kenny做「BB」。（微博@葉璇）

她轉載一則以「張致恒貼收款碼求捐款」的內地報道，然後勁讚「BB」Kenny，葉璇說：「一樣的起點，一樣的事業前半程，跟我BB的自律、嚴謹、為人高尚真是差天共地的對比啊。」她還笑指會不會是Kenny「做醜人」買通對方叫他這樣做，「啊不對，修改一下，我反應過來了，我懷疑這個人是不是BB花錢買通他叫他這樣做的啊？太對比出我BB的優秀和完美了。」

張致恒貼支付平台收款碼求網民捐錢，原來連葉璇都有留意。（IG@stevencheung）

葉璇轉載「張致恒貼收款碼求捐款」，指他與Kenny起點一樣但對比超大，讚到Kenny天上有地下無。（微博@葉璇）

其實與Kenny合作過的圈中人，不少都對他讚不絕口，例如容祖兒曾說他是自己最善良的朋友，與張致恒已反面的蔡卓妍又同Kenny超Friend，看來他認真人緣極佳。而難得的是，雖然張致恒近年已折墮到如過街老鼠般，但Kenny至今仍然與他保持聯絡，新年都有傳短訊互相問候。

出道時Twins同BOY'Z經常「四人行」，但幾年前蔡卓妍疑已跟張致恒絕交，但與Kenny仍然超Friend，早前更合體唱《死性不改》。（IG@kennyjr）

同容祖兒一樣Friend足好多年，她更曾被祖兒創作《勇氣情歌》，祖兒又讚Kenny是她最善良的朋友。（IG@kennyjr）