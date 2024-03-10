亞洲超星團｜曾志偉唔用限定團形式活動　Rain有機會返嚟做第二季

由TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》昨日（9日）於澳門舉行「成團之夜」總決賽，從18強中選9位成團出道，總經理曾志偉表示團名正式命名為「Loong 9」。賽果如下：第一名奧利 、第二名李權哲、第三名冼靖峰 、第四名江信熹、第五名梁詩煜、第六名白子奕 、第七名文佐匡、第八名黃奕斌和第九名陳梁。

+ 4

總決賽過後召集人曾志偉，帶著總製作人Rain及一眾導師蘇志威、程瀟、朱正廷、農夫（C君、陸永）接受傳媒訪問，曾志偉被問到團名「Loong 9」怎樣出來時，他表示：「個名係，佢哋話今年係龍年，所以用咗龍，國家就決定咗龍唔用dragon用loong，所以佢哋9個，用龍去象徵一飛沖天咁，所以叫龍九咁樣。」

總決賽過後召集人曾志偉，帶著總製作人Rain及一眾導師蘇志威、程瀟、朱正廷、農夫（C君、陸永）接受傳媒訪問。（陳順禎 攝)

曾志偉被問到「Loong 9」成團後會有什麼活動時，他表示：「佢哋全部都要喺北京集訓，我覺我好嘅，畀多啲機會佢哋去練習啦，我哋由7個前見佢哋初初嗰陣時，有小小甩頭甩骨咁去到依家。個個都出嚟好似有好好嘅表現，所以我覺再栽培吓佢哋會有更好嘅表現，呢一團我覺得係好有前途，亞洲能夠出咗隊好嘅團體出嚟。」並透露之後他們的集訓主要會是以跳舞為主，之後才是唱歌，因為他們是以「跳」為重的團體。

曾志偉話最初佢哋係甩頭甩骨。（陳順禎 攝)

被問到有沒有哪一個沒有出道覺得很可惜時，朱正廷就表示有很多位都很可惜：「其實今天可惜的我覺得挺多位的，但有一位讓我印象特別深刻的是殿甲，我覺得他今天的表現是非常非常出彩。」而Rain則覺得：「全部淘汰的選手都很可惜！」他覺得只有9個名額很少，應該18位都要入選才對。至於被問到想不想跟「Loong 9」合作時，他則回應：「當然想！」他亦很滿意一班練習生的表現，因為都很精彩。程瀟則表示：「今天兩組的表現都非常出色，因為我很久沒見到他們了嘛，然後有被驚訝到。」

朱正廷覺得很多位都很可惜。（陳順禎 攝)

程瀟就覺得兩組都很出色，畀佢哋驚訝到。（陳順禎 攝)

曾志偉被問到「Loong 9」去集訓後，什麼時候才會正式有活動，他表示TVB如果有大型節目及需要時，他們就會回來表演。同時為了增加他們的默契度，現在會進行閉門式的集訓，到時候讓人有耳目一新的感覺，之後的發展亦不會局限在內地或是香港，希望能夠在亞洲地區繼續發展。至於被問到「Loong 9」會否以限定團的形式出現時，曾志偉說：「長期性出現㗎，唔限定！」即代表將會有更多的機會可以見到「Loong 9」出現在舞台上。

曾志偉話只要需要「Loong 9」就會出現。（陳順禎 攝)

Rain被問到在這群練習生中，有沒有一些想簽到自己公司旗下時，他表示：「當然有，但如果只簽一兩個就太困難了。」他被問到「Loong 9」跟韓國男團相比差多少時，他說：「今天選到的九位，其實實力還不錯，未來努力的話，有可能在韓國也有非常好的反應。大家都知道韓國的Idol是非常高水平的，我們這9位努力的話，就有可能與他們看齊。」而Rain被問到如果開第二季會否回來做導師時，他表示希望：「我個人想參加的，但我不知道我的實力夠不夠繼續做這個導師，如果團隊邀請我的話，我非常樂意的。」

Rain有好多人都想簽。（陳順禎 攝)

蘇志威被問到之後會否提供意見給「Loong 9」時，他表示其實他們已經很厲害：「佢哋嗰個水準已經好高，咁希望佢哋愈走愈高，水準愈來愈高啦。因為呢幾個全部都係年青人啦，咁佢哋仲有好多嘅時間同好多嘅前途係佢哋前面㗎。」他最後寄語他們希望他們愈飛愈高。

蘇志威希望他們愈飛愈高。（陳順禎 攝)

點撃睇更多《亞洲超星團》精彩嘅表演：