香港爆紅女子組合成員撞衫周子瑜　獲網民激讚氣質完勝

蔡卓妍（阿Sa）初出道與鍾欣潼（阿嬌）組成Twins當年紅爆中港台，至今人氣依然一樣高企，她們早前舉行Twins22週年演唱會，場場爆滿，兼大獲好評。

阿Sa深受各大品牌喜愛。（IG@choisaaaa）

能駕馭不同造型。（IG@choisaaaa）

靚！（IG@choisaaaa）

除了唱歌之外，阿Sa近年主力拍戲，演技日趨成熟有女主角風範，而且還深受各大時裝品牌歡迎，經常獲邀出席活動。阿Sa日前便應邀出席了「Gucci Ancora 2024春夏系列」，當晚阿Sa穿上品牌的白色襯衫搭配印滿品牌Logo的短褲，腳踏黑色鬆糕鞋，露出一雙白滑美腿，滲出輕熟女味道。

阿Sa穿上品牌的白色襯衫搭配印滿品牌Logo的短褲，腳踏黑色鬆糕鞋，露出一雙白滑美腿。（IG@choisaaaa）

非常有Feel。（IG@choisaaaa）

靚爆鏡。（IG@choisaaaa）

滲出輕熟女味道。（IG@choisaaaa）

而韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，在出席同一品牌活動上，被安排與阿Sa穿上同款服裝，但不同的是，周子瑜在短褲內配搭了不少男士偏愛的黑絲襪，兼輕露香肩，但網民對周子瑜的配搭似乎不多賣賬，覺得反而畫蛇添足，再加上穿上一對平底鞋，令周子瑜長腿變粗腿。

周子瑜穿出另一個感覺。（IG@thinkaboutzu）

同樣是靚女。（IG@thinkaboutzu）

輕露香肩。（IG@thinkaboutzu）

事後，有網民將阿Sa和周子瑜兩個穿搭作比較，雖然各有粉絲，也有人覺得阿Sa的鬆高鞋一般，但網民普遍覺得阿Sa這次氣質完勝周子瑜，大讚：「啊Sa 氣質好」、「阿sa整體氣質好很多」、「Sasa靚瘋啦」、「阿sa好看，好清新」，甚至說：「阿sa就是行走的衣架，笠個垃圾袋上身都好睇」；至於周子瑜則被批：「子瑜如果不穿絲襪就好了」、「黑絲真的不可」、「黑絲想怎樣」、「多舊魚」。

網民將2人穿搭比較（IG@choisaaaa/thinkaboutzu）

網民讚阿Sa氣質勝周子瑜。（小紅書截圖）