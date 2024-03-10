鬼故｜揭高街鬼屋真相　政府靈異部門查訪地牢：臭到忍受唔到

香港三大猛鬼之地之一的「高街鬼屋」，於一八九二年落成，是位於高街2號的一楝舊精神病院。最初是設計及建造為國家醫院人員住所。一九三九年，為紓緩鄰近的精神病院的擠迫情況，大樓改建為精神病院女病房，因此大樓同樣被稱為「精神病院」。後期青山醫院建成後，現址一度被空置，近年重建為西營盤社區綜合大樓後，只剩下花崗石立面。



高街鬼屋一直都被稱為西環最邪之地。（網絡圖片）

高街鬼屋

有人說，「高街鬼屋」舊址過於猛鬼，所以才會決定索性整棟拆卸重建。去年年尾「高街鬼屋」開放了花崗石立面部分的建築，「鬼王」潘紹聰去探秘之餘，亦訪問了一位「政府神秘部門人員」，揭露原來他們亦曾派員到現場調查鬧鬼原因。

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去年年底潘紹聰帶大家去高街鬼屋。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

他說：「嗰晚我哋係新蒲崗政府合署停車場集知，我哋個個都唔知去邊，係個司機先知。原來係去所謂高街鬼屋，嗰一晚去到12點左右，當時係被圍封，有啲木門，周圍都好爛。我哋入咗去之後就步巡一巡位置，鐵樓梯落咗去後面之後，有個小花園，然之後下面有個地牢。」

高街鬼屋façade的二樓。（林迅景 攝）

到達地牢後，他們一行人就發現環境很臭，又有爛傢俱，說：「臭到不得了，唔可以形容係屍臭，總之係好臭，臭到忍受唔到。之後我哋沿住木樓梯一路上，就好似恐怖片咁，有『咿咿聲』，沿途已經係劃到花晒，點知冇幾耐有幾個警察衝入嚟！」

政府神秘部門查訪高街鬼屋。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

原來警察是查問他們在做什麼，但因為基於他們工作需要保密的關係，所以最後他們都去了荷里活道警署。兩個星期後，他們就再回到「高街鬼屋」，其一人帶着夜視鏡，而另一人則拿着一部卡式錄音機，還有一部寶麗來即影即有相機。

政府神秘部門出勤必帶錄音機同寶麗來相機。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

「高街鬼屋」現為西營盤社區綜合大樓，部分地區於9月28日開放予傳媒入內拍攝。（林迅景 攝）

他說：「中間錄音機開着，每隔15至20分鐘就喺四周啪一張即影即有相，張相係影唔到任何嘢，但係我記得有幾張相，係有啲...而家我哋叫能量球嘅物體，錄出嚟嘅聲係有啲『嘶嘶沙沙』。同埋有種感覺係寒，但係去得呢啲地方就係一定有呢啲感覺。」

「高街鬼屋」外觀。（林迅景 攝）

他續指，當年政府本來打算拆卸，但因為古蹟委員會將之評級為法定古蹟，之後因為當年風氣盛行，屋宇署怕工人、承建商會擔心，所以才委派他們這個「特別部門」視察後給出公平的評估。他亦續指，當年街坊聽見到「鬼叫」、雜物聲，很大可能來自是附近一帶「追龍」的吸毒者，而非鬧鬼。