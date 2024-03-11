亞洲超星團｜文佐匡入團惹不滿被爆有人課金50萬　logo設計抄到足

TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》日前（9日）於澳門舉行「成團之夜」總決賽終於完美落幕。比賽中選出9位成員出道，分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁，曾志偉當場宣布團名正式命名為「Loong 9」。

分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁，曾志偉當場宣布團名正式命名為「Loong 9」。(陳順禎 攝)

不少粉絲都對賽果感到不滿，亦有粉絲表示自己「課金」價位高，自己的偶像就一定能出道，有粉絲指自己課了18萬，偶像仍然未能出道，於是大鬧會場大叫「造馬」。除了造馬外，還有不少粉絲都指18強中還有不少大熱門，例如：金東彬、郭殿甲及張鎬濂等人，而賽果卻意外地有文佐匡，因為之前他一直都在10幾名，今次突然衝到第7名，所以就有不少人指他「買票」，被爆出有人幫他買了50萬的票，所以他才可以入圍。

當然文佐匡自18強公布後一直都是被圍攻的對象，不停的問他為什麼能進前18名，有粉絲指：「初舞台到三公都唔掂」、「態度又串」、「有錢仔大曬咩」等。亦有粉絲指在親友團錄影的打氣環節時，文佐匡播放的大部分都是TVB的藝人，當中還有三哥、黃宗澤、叻哥等人，有人說他們之間從來沒有合作過，會這樣出來為他打氣一定要給面子的，暗指TVB造馬也造得太明顯了。

網民認為文佐匡能進團是因為有人課金50萬。（陳順禎 攝)

另外亦有人表示現場安排得不好，像趙天翼是第10名，當揭曉了陳梁是第9名後為什麼不先讓趙天翼回到後台，要站在台上聽完陳梁感受才能回去，認為節目組沒有考慮到趙天翼的心情。除了趙天翼外，在較早之前的A組表演完畢後，練習生黃輝雄在下台的時候被弄傷，當時已經需要其他人扶著他下台，但節目組未有交代他發生什麼事及讓他繼續表演，直到比賽完結後訪問時，才在文佐匡的口中得知他發生什麼事及傷勢。

網民認為節目組沒有考慮到趙天翼的心情。（陳順禎 攝)

還有的是成員們的名次，不少粉絲都覺得有問題，矛頭指向冼靖峰，因為他奪得第3名，很多網民都認為他只有唱歌，跳舞又不好看，為什麼能得到第3名。而第4名的江信熹一直都在頭3名的，所以今次跌出三甲亦很意外，認為兩位的排名應該要互換。另外一個網民驚訝點是張鎬濂進不了頭9位，因為他一直表現都很平均，又是熱門人選，大家都覺得他「坐定粒六」等出道，結果他卻是第11 名，而第10名跟他的票數相差一倍之多，令人意料不及的。

而團體的logo，網民亦翻到資料，2018年初內地有一個選秀節目《偶像練習生》出來的隊伍叫「NINE PERCENT」，而他們所用的logo與今次「Loong 9」的有9分相似，所以被指連logo都要抄襲。

「Loong 9」同「NINE PERCENT」嘅logo有9分似。(網上圖片)

最後，俗語有云：「唔怕生壞命，最怕改壞名」，今次《亞洲超星團》的團隊名字叫「Loong 9」，讓不少人覺得很不舒服，除了用廣東話說出來像講髒話「燶X」外，用英文讀出來的諧音更像「隆奶」，極有不雅之意。