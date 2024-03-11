台灣網紅舒舒挑戰孫生招牌瑜伽動作「大法師」　網民：可免費看？

台灣網紅藝人「反骨男孩」孫生的形象可以用瘋狂來形容，早期他在YouTube頻道上的誇張行徑時不時都會引起鄉民（台灣網民）熱烈討論。早年孫生與拍拖一年的林襄分手，更被對方大爆一年內只發生過兩次，上綜藝節目時舊日戀情亦經常被提起炒作。



孫生 （IG@soon6669）

日前（10/3）孫生在IG分享的一段短片，也是話題性十足！短片中，台灣性感網紅「舒舒」看到了孫生的瑜伽動作招式「大法師」，展示了驚人身體柔軟度後就問一旁的舒舒：「你可以嗎？」然後舒舒就十分雀躍地躺下嘗試做出這個抱腳曲膝的動作，說：「有誒！」孫生還讚她：「你也太猛了吧！」之後，舒舒還加碼做了一個拱橋動作，就連坐在旁邊的網紅也愣住了。

孫生呢招就係叫「大法師」。 （IG@soon6669 / xck713）

孫生問舒舒做唔做到瑜伽動作「大法師」。（IG@soon6669 / xck713）

台灣網紅舒舒諗都冇諗就試。 （IG@soon6669 / xck713）

又得喎。字幕仲話舒舒直接開大招。 （IG@soon6669 / xck713）

台灣網紅舒舒挑戰孫生招牌瑜伽動作「大法師」。 （IG@soon6669 / xck713）

孫生幫舒舒壓一壓腿就做到啦！（IG@soon6669 / xck713）

舒舒加碼試咗個拱橋。（IG@soon6669 / xck713）

舒舒加碼試咗個拱橋。（IG@soon6669 / xck713）

孫生都話勁。（IG@soon6669 / xck713）

網民都留言表示這條短片十分搞笑，也大讚舒舒可愛：「舒舒真的超可愛」、「怎麼能這麼正又這麼好笑」，最好笑的是，還有人留言說：「這是可以免費看的嗎？」

台灣網紅舒舒是近年冒起的網紅之一。（IG@xck713）

舒舒是近年冒起的網紅之一，賣點是什麼，相信大家一眼就睇得出。（IG@xck713）

舒舒是近年冒起的網紅之一，賣點是什麼，相信大家一眼就睇得出。（IG@xck713）

舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）

舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）