劉詩昆師生好友辦演奏會賀85歲壽辰　太太孫穎推出新書雙喜齊賀

國寶級鋼琴家劉詩昆本月8日85歲生日，一班師生好友齊集他跟太太孫穎於銅鑼灣開辦的音樂學院，舉行一場別出心裁的「彈彈琴·談談情」演奏會，邀請一眾學生與音樂家段俊與段劍新父子、韓蕊岭等，在場演奏音樂與獻唱，用悅耳的歌聲與藝術來為劉詩昆祝壽，音樂傳承，場面溫馨洋溢。



孫穎與一對子女為劉詩昆慶祝85歲生日

孫穎新書分享會上一家四口合照

演奏會由孫穎一手包辦，他們的小寶貝蓓蓓（貝貝）與天天（添添）當然也有出席，劉老師見徒弟學有所成，加上兩位心肝寶貝也在場為他慶祝，開心不已。演奏會後，貝貝推出生日蛋糕，劉老師即走到鋼琴前彈奏激昂版生日歌，大家一起高唱，將全晚的氣氛推至高峰。

劉詩昆出席愛妻新書發佈

劉詩昆即興為自己彈奏生日歌，孫穎與友人齊心送上祝福

孫穎笑稱劉老師正式成為「85後」，一家四口合照，樂也融融！劉詩昆的生日願望也離不開祝願一對子女，他說：「希望我的兒子和女兒都很好的成長，這是我最大的心願，看到他們一天一天的長大，真是很開心。我也希望我更多的朋友能夠跟我一起勇往向前。」

前法國總理Dominique de Villepin兒子潘雅德（左一）送花祝賀劉詩昆生日

段俊、段劍新父子在演奏會上演出

喜事連連，孫穎昨日傍晚於尖沙咀商務印書館為新書《別用你的人生來將就》舉行分享會，一家到場支持。孫穎坦言相隔十年再出書，是想為微信朋友圈上的分享與發文作一個記錄，亦希望藉著自身經歷，帶給大家溫暖，一起勇敢向前走。

孫穎分享跟劉詩昆的「小籠包」情緣

孫穎分享跟劉老師的相處軼事，笑言曾因他連續挾穿三只小籠包而理智斷線，懷疑人生。她說：「大家都知道劉生彈琴有幾犀利，手指飛快。所以我唔信佢挾親小籠包都穿，後尾仲叫多幾籠俾佢挾。結果當然又係穿！我嬲到要自己行開，冷靜一下。」孫穎最終決定上youtube看劉詩昆彈《小奏鳴曲》的短片，再次被他的超凡琴技折服，「唔識挾小籠包就算啦！一係等我幫佢挾。唔係點行落去呢？」

孫穎在新書分享會上跟女兒貝貝鋼琴合奏

此外，貝貝在會上母女檔合奏《如果開心你就拍拍手》和《Baby Shark 》的歌曲，引來全場哄動，現場嘉賓都大讚貝貝聰明可愛，毫不怯場。當媽媽為讀者簽名時，貝貝還拿起專屬印章，為新書蓋印，孫穎都笑言女兒今天心情很好，「完全係兢兢業業，超出預期！」