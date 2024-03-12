婚後事｜解構三大爆紅原因　黎諾懿成男人典範花心但不賤

無綫劇集《婚後事》上星期收視跨平台收視17.3點，老實講表現認真一般，但相反網民卻「戥佢唔抵」，顯然普遍上都覺得《婚後事》是一部好劇，今次收視並未能反映劇集質素。



婚後事獲得不少好評和討論度。（網上圖片）

《婚後事》一開播已經成為網上熱話。(《婚後事》截圖)

《婚後事》收視固然重要，但於網絡世代之中，所謂的「網民」意見和討論更為重要。普遍上，煲劇的網民都表示劇本對「入肉」能夠激起觀眾的共鳴，又會將角色的對白記下來寫味品嘗，更有人分析角色們錯綜複雜的愛情關係。當中有某些意見亦說得十分中肯，表示「雖然開頭焦點都放喺陳自瑤同老公新聞上面，但係後面（劇集）就睇愈睇正」、「黎諾懿係男人寫照」"「喺入面搵到自己」，甚至有部份會評價《婚後事》比起《新聞女王》更有深度：「好過套新聞女王多多聲」。這些具有營養的討論，也是以往TVB劇集少見的。

婚後事｜羅冠蘭出場僅3分鐘即大晒演技 由擔心到自責轉變勁出色

呂靜海（王敏奕 飾演）的外祖母花婆（羅冠蘭 飾演）摔下樓梯受傷入院。(《婚後事》截圖)

羅子溢邊洗澡邊幻想王敏奕與他糾纏。(《婚後事》截圖)

細閱網上討論會發現一個現象，不少網民都表示從《婚後事》中角色身上發現到一些與自己相似的特質。例如有女觀眾與張明芯（陳自瑤 飾）感同身受，經歷過丈夫出軌的傷痛；有男觀眾似是潘善仁（羅子溢 飾）一樣受到異性追求，最終向慾望跪低而出軌，良心受到責備；亦有人本身就是「玩家」，婚後依舊享受於女人之間尋找快樂，但同時間又自覺對太太不忠；還未結婚的網民，則從程天暉（羅天宇 飾）看到另一個自己...

婚後事｜金句連連惹共鳴 陳自瑤︰你出軌因為我夠癡線夠變態？（tvb.com提供）

另一邊廂，《婚後事》在內地影評網站的得分亦有8.6分，與《新聞女王》高位8.8分可說是叮噹馬頭。其中不乏一些有趣的討論話題，例如有內地網民表示「TVB覺醒了嗎？」直言近年TVB劇本參差不齊，難得出產了一部好劇，也有人讚揚，其實是監製林肯和編審黃秉怡的功勞，因為他們都推出過不少《金宵大廈》、《香港愛情故事》、《三個女人一個「因」》、《愛美麗狂想曲》等好劇。

《婚後事》中有不少激情戲份。（《婚後事》截圖）

討論串之中不乏讚揚劇集的留言，例如有一則留言就表示《婚後事》以多個角度講述各個角色，是一記妙招，也說多年他看過一部好作品《歎息橋》同樣帶給他相同體驗。其實這種劇情舖排手法，在TVB劇中也實屬罕見，而且分集用每個角色的角度去睇故事，分段除了令劇集「易入口」，亦可令觀眾更能夠代入角色，從而產生最重要的共嗚感。

全數20集的《婚後事》於今個星期踏入中段，第6-10集最高收視為18.7點（121萬觀眾），升1.4點。相信會愈來愈多觀眾被吸引「入坑」煲劇。

呢句真係金句。（《婚後事》截圖）

黎諾懿扮好男人，內裡其實好花心。（《婚後事》截圖）