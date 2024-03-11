《愛回家》男星與細龍太陳思圻拉頭馬 曾做Model參加城市驚喜
撰文：金秀玲
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杜大偉效力無綫多年，97年加入藝員訓練班入行，01年他本來獲力捧，與林峯、黃宗澤、楊怡、葉璇等組成「九男女」，又有份參演《無頭東宮》，但後來發展平平，去過兒童組發展，身形一度暴漲，後來他決心減肥，終於有機會重返劇組，拍《愛．回家之開心速遞》中，飾演縮骨角色關彼德（Peter），形象入屋，劇情講述他爭贏鄭啟泰飾演的「蔣金」，抱得美人Ma姐（何芷姍飾）歸。
不過近半年已甚少見到杜大偉出現在劇組，他解釋因為在內地工作，又有拍其他劇集，所以向《愛回家》劇組請假。其實杜大偉百足咁多爪，15年開設多間火鍋店，高峰期一度有7間分店，可惜因疫情等執剩一間，他其後寧願去泰國開店。杜大偉除了開廣告公司，又密密接中港兩地的司儀工作，而日前他更現身沙田馬場拉頭馬！
昨日第八場的三班田草1,000米賽事中，屬於呂健威馬房的6號馬匹「水晶酒杯」，成功擊敗大熱的「星際快車」和「占士德」，翻查資料馬主為葉惠圓和陳德華，但現場共有廿幾人拉頭馬，當中包括杜大偉與太太楊凱琳（Stella），以及「細龍太」陳思圻，估計他們與馬主份屬老友，或有落注支持對方的愛駒。陳思圻賽後都有轉發水晶酒杯衝線一刻的短片，又分享大合照說：「而家仲興奮緊，多謝水晶酒杯。」他還標註了杜大偉與太太，以及馬主陳德華。