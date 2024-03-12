72歲洪金寶坐輪椅現身上水　遇斷腿乞兒讓路即畀500蚊盡顯好人品

現年72歲的洪金寶在影壇被尊稱為「大哥大」，地位甚高，但私底下他就毫無架子，不時被「捕獲」親自到街市買餸，十分貼地。日前有網民在上水偶遇洪金寶，並上載了一段影片，分享了洪金寶暖心的一面。片中所見，洪金寶坐在輪椅上，由於行人路窄，一名原本在路中間的斷腿乞兒用手撐起身體移開行乞的位置，讓出道路讓輪椅可以推過。洪金寶見狀即從袋中掏錢，該名乞兒亦雙手合十致謝，接過紙幣。

洪金寶撐拐杖現身。（視覺中國）

有網民在上水偶遇洪金寶。（影片截圖）

有細心的網民發現洪金寶在遞錢時，是直接將錢送到對方手中，而不是丟在地上，這個暖心舉動獲網民大讚：「這件事就可以確認他是個好人」、「細節看人品，洪金寶人品沒的說」、「洪金宝大哥心地非常善良」等，當中有人留意到洪金寶給的似乎是500元紙幣，相當大手筆，不過亦有人指是10元紙幣，但仍獲網民大讚無論金額多少都可見大哥大好有心：「不管是10塊還是100塊，給了都是善舉，絕大數人都是冷漠離開」。

一名原本在路中間的斷腿乞兒用手撐起身體移開行乞的位置，讓出道路讓輪椅可以推過。（影片截圖）

洪金寶見狀即從袋中掏錢，並直接遞到對方手中。（影片截圖）

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洪金寶在2017年做完膝蓋手術後，經常坐輪椅或拄拐杖出行，他曾在接受訪問時解釋原因：「其實係因為膝頭哥痛我唔想行啫，去街市我都坐輪椅，我行得好快㗎，我老婆問我可唔可以唔好行咁快，唯一買餸就係娛樂嚟㗎喇。」如今洪金寶仍活躍於電影界，除了幕前演出外，亦有為電影擔任武術指導，而工作之外就主要弄孫為樂，今年1月洪天明就特別為爸爸慶祝72歲生日，場面熱鬧！

洪金寶去年4月出席第41屆香港電影金像獎。（視覺中國）

洪金寶坐輪椅出行被野生捕獲。（小紅書截圖）

弄孫為樂。（影片截圖）

洪金寶紅光滿面。（影片截圖）

生日大合照。（影片截圖）