婚後事｜前財經主播自稱被偷相變羅天宇「炮友」　TVB寸爆還擊

劇集《婚後事》近日熱播中，劇中羅天宇飾演拒絕戀愛但經常在交友App「約炮」的編劇，不過前亞視財經主播曾子晴，就在社交平台嬲爆表示，自己在不知情情況下被盜用照片，無端端出現在昨晚（11日）集數中，羅天宇其中一位「約炮」對象的頭象中，她表示會考慮追究，又澄清自己冇玩交友App。不過TVB已火速作出回應，強調所有相片均合法取得，更寸爆對方公開指控TVB前，應先釐清事實真相。

曾子晴為亞視前財經主播。（電視截圖）

曾子晴是亞視前財經主播。（fb@Vivian Tsang曾子晴）

劇集畫面左下方顯示幾位在線的羅天宇「炮友」，下排中間一位疑是曾子晴。（電視截圖）

《婚後事》中，羅天宇經常在交友App撩女仔，而最新一集中，就被指盜用了前財經主播曾子晴照片。劇情講述羅天宇在App上邀請女子約會，左下角顯示出其餘幾位在線的女生，曾子晴貼出電視截圖，稱其中一位正是自己！她說：「會唔會係咁離譜呢？！本人從來無玩交友App，TVB無端端拎咗我IG張相，做佢其中一個約炮對象 #婚後事 #羅天宇 #一次過約咁多女 #你好野」

早前集數，羅天宇其中一位床伴被指是經P圖的「三太」樊亦敏。（電視截圖）

曾子晴形容偷相事件離譜，澄清自己冇玩交友App。（IG@chingbee0808）

曾子晴說是有人問她是否有拍劇，她才知道自己「被出鏡」，不少Fans都說難怪覺得好似樣，而本人就回覆：「完全冇問過，無端端有人話見到我……」、「唔怪得我自己都唔知有拍過」，她激動表示：「濛濛地都算，但咁清楚，個個都見到就唔得啦，以後咪冇人畀錢做商業用途？個個上網拎人相就當自己拍？」當被問會否追究電視台偷相、或循法律途徑追討，曾子晴坦言會考慮，正思考如何處理，但其態度後來卻轉變。

按圖睇曾子晴與網友商討如何處理事件：

她今日（12日）更新貼文，將截圖打薄格，並說：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先回收貼文，多謝大家關心。」而其後曾子晴更將整張圖打厚格，並刪去Caption及隱藏所有留言。

曾子晴在出Post後，曾打上薄格表示暫時回收貼文。（fb@Vivian Tsang曾子晴）

其後，她甚至將整張圖打厚格，並將Caption刪去，未知是否已跟劇組溝通過，還是有其他原因。（fb@Vivian Tsang 曾子晴）

而TVB就火速發聲明回應事件，否認偷相，聲明指：「關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。」TVB更說：「針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。」TVB強調電視台一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，對保護創作人權益持堅定立場，又謂：「若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。」

TVB火速發聲明回應被曾子晴指控，指所有相片均合法取得，並已向版權持有者或代理公司支付相關費用。（TVB）

曾子晴過往於樹仁大學新聞與傳播學系畢業後，15年投身亞視新聞及公共事務部，曾主持新聞節目《理財博客》，在亞視結束免費電視廣播後，又加入了財經雜誌《炒股幫》，其後以做司儀、主持工作為主，但早前客串了ViuTV劇集《法與情》，不過她曾捲入不少爭議事件，詳見另稿。

曾子晴經常做司儀。（IG圖片）

曾子晴早前客串了ViuTV劇集《法與情》。（IG圖片）