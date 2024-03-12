李施嬅確定演《新聞女王2》　網民戥佢唔抵竟然咁樣講...

無綫劇集《新聞女王》去年播出以來贏盡收視和口碑，並於無綫頒獎禮上橫掃「最佳劇集」、「最佳女主角」、「最佳女配角」、「最佳電視歌曲」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」八個大獎成為大贏家，兼創下頒獎禮紀錄，風頭一時無兩。

《新聞女王》創頒獎禮紀錄，橫掃8大獎項成大贏家。（葉志明攝）

無綫日前官宣開拍《新聞女王2》。（微博圖片）

劇集除了令Man姐佘詩曼再次爆紅外，也帶旺了不少同劇演員的內地人氣，當中包括在《新聞女王》中飾演張家妍的李施嬅，劇中她把角色發揮得淋漓盡致，堅持做好新聞、報道真相，不畏強權又據理力爭，努力避免跌入權鬥漩渦之中，之後再由正義到慢慢黑化的變化，縱使面對住霸氣十足的佘詩曼，一點都不輸蝕，出色演技獲得網民讚賞，可惜最後在頒獎禮上都是「食白果」，全晚在台下做觀眾，不少觀眾和網民替她感到不值。

李施嬅確認參演《新聞女王2》。（微博截圖）

《新聞女王2》預計明年年初開機拍攝。（微博截圖）

李施嬅的粉絲更將偶像在《新聞女王》中的精彩鏡頭剪輯成短片。（小紅書截圖）

李施嬅的粉絲更將偶像在《新聞女王》中的精彩鏡頭剪輯成短片。（小紅書截圖）

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有網民替李施嬅不值。（小紅書截圖）

但更多粉絲期待偶像在《新聞女王2》的演出。

近日，劇組食住《新聞女王》的氣勢，正式官宣開拍《新聞女王2》，預計明年年初開機拍攝，續集除了有黃宗澤新加入外，不少原班人馬依然在陣，包括佘詩曼、李施嬅、馬國明和高海寧都有份參演。

李施嬅在《新聞女王》演出獲讚賞。（官方圖片）

。演出令人難忘。（微博＠佳佳導演）

李施嬅飾演的家妍，由正義正式黑化的變化獲讚視后級。（劇集截圖）

而李施嬅的粉絲更將偶像在《新聞女王》中的精彩鏡頭剪輯成短片，並寫道：「施嬅確認加入新聞女王2，期待張家妍。」粉絲紛紛留言：「期待家妍！期待施嬅」、「超級期待施嬅在新聞女王2的精彩表現」、「超級期待」；但也有網民激動替李施嬅不值：「一個獎都不給她，還回來？ tvb欠她一個女主角！」

可惜頒獎禮上未能獲讚。（IG@selenaleelalee）

大方恭喜各位劇中得獎者，與佘詩曼合照。（IG@selenaleelalee）

大方恭喜各位劇中得獎者，與馬國明合照。（IG@selenaleelalee）

大方恭喜各位劇中得獎者，與高海寧合照。（IG@selenaleelalee）

其實這位網民那麼激動也不是沒有道理，李施嬅的演技早已備受觀眾肯定，近年在《金宵大廈》、《法證先鋒IV》、《金宵大廈2》的出色表現獲網民盛讚是視后級，可惜最後都是與「最佳女主角」擦肩而過，就算機會最大的一年《金宵大廈》，最後都是只得「最受歡迎電視女角色」，而且還要跟楊千嬅瓜分，不過好戲自然有人欣賞，李施嬅多次衝出國際，得到外國其他獎項的殊榮，故網民當初非常贊成李施嬅離巢選擇，批無綫唔識貨。

李施嬅憑《金宵大廈》中Alex一角影得「最受歡迎電視女角色」獎。（電視截圖）