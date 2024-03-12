郭書瑤林子閎訪港宣傳新劇《完全省錢戀愛手冊》　表明接受姊弟戀

台灣藝人郭書瑤孖林子閎昨天（11日）來港出席影視博覽活動宣傳即將推出的TVBS原創劇集《完全省錢戀愛手冊》。郭書瑤接受《香港01》 表示：「我在劇中比較沒有安全感，所以會精打細算，很省錢的一個小女生。」她透露這部電視劇是輕喜劇，並表示：「你在吃飯的時候，坐車的時候是很好的陪伴。」

郭書瑤孖林子閎昨天（11日）來港出席影視博覽活動宣傳即將推出的TVBS原創劇集《完全省錢戀愛手冊》。。（胡凱欣攝）

被問到新劇的角色最難揣摩的部份，她表示：「我覺得是情緒，在戲劇裏面要呈現一些動畫，要特別去設計這些東西其實很困難。」談到生活上會否很愛花費，她笑說：「有錢的時候就會很花錢，沒有錢的時候就會很省錢，還是會去衡量，不是一個物欲太強的人。」提到購買最貴的東西，她大方回答：「房子。」

郭書瑤表示新劇的角色最難揣摩的部份是情緒。（胡凱欣攝）

講到現實生活中會接受姊弟戀，她秒速回答：「當然！我覺得跟喜歡弟弟什麼沒有關係，喜歡弟弟不會因為他的年紀，是因為感受和感覺。」她繼續指不會因為弟弟體力好而喜歡，幽默回應：「很多時弟弟的體力也不好，是因為他們的生活作息比較有關係。」

提到會否能夠跟香港演員合作，她表示：「我不是會想跟誰合作的人，因為遇到是一個緣份，很多我們想的未必會實現。」談及最喜歡的香港演員，她說：「小時候會看劉德華的戲，覺得他很帥，不過距離太遠，他們就是巨星遙不可及。」

郭書瑤表明現實接受姊弟戀。（胡凱欣攝）