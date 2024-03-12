亞洲超星團｜日籍練習生光祐ig話喺酒店唔見錢　官方發聲明斥責

TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》日前（9日）於澳門已經完美落幕，在總決賽當日選出9位成員命名為「Loong 9」出道，分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁，當日其餘的「畢業生」亦有一起到澳門見證及表演。

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其中一名日本籍練習生滑川光祐（Kosuke）日前在社交平台說自己當日在大會提供的酒店中遺失了現金，他指被酒店職員偷了：「打掃酒店房間時被服務員偷走了1000HKD。我很生氣。」今日（12日）《亞洲超星團》的官方社交平台立即發聲明指責練習生光祐，說他當日未清楚事情就已經離開了澳門，之後更私自在社交平台發文，指他影響了節目組的聲譽。

光祐（Kosuke）日前在社交平台說自己當日在大會提供的酒店中遺失了現金。(ig@kosskeetit)

《亞洲超星團》的官方社交平台立即發聲明。(ig@asiasuperyoung_official)

但聲明一出後卻引起了網民不滿，指光祐作為一個日本的選手跑到去澳門参加總決賽已經很辛苦，還要在酒店裡面被偷錢，結果節目組卻指光祐無視節目組。節目組說光祐以趕飛機為由拒絕處理事件，但網民就認為若光祐留下來而飛機走了，節目組又是不是會付新的回程機票錢。據知今次已經被淘汰的練習生，去澳門表演的交通費是自行負責，如果自行負責交通費這件事是真的，難怪光祐要先回日本，不留下來處理這個問題。

光祐在酒店裡面被偷錢。(ig@kosskeetit)

《亞洲超星團》的官方聲明如下：

日前，《亞洲超星團》選手光祐 KOSUKE 發佈消息稱在酒店遺失錢財，節目組和酒店第一時間查實，並主動提出幫選手報警，但他以趕飛機為由拒絕。此後，該選手無視節目組工作人員的多次聯繫，拒絕溝通情況解決問題，卻自行在社媒發佈資訊宣洩不滿。



節目組連續幾天聯繫選手，並通過其日本夥伴試圖取得聯繫，均未成功，也始終未獲得任何選手提供的事實依據。據調查，此前該選手曾試圖用其他人名義在酒店簽單遭拒絕，因此有過不滿。



該選手隨意發佈的資訊不僅損害了節目組聲譽，也對始終支持幫助節目組的合作方澳門銀河造成了巨大影響。



澳門銀河作為節目贊助商，對整季節目給予了不可或缺的支持，尤其是在總決賽期間，澳門銀河在場地支持、秩序維護、宣傳推廣等方面的專業管理和高效運營，為參與節目的所有藝人、粉絲朋友和工作人員创造了無與倫比的體驗，節目組對此深表感激。



節目選手在沒有事實依據的情況下攻擊節目組及其合作單位，節目組已正式向其提起申訴，並保留正當維權的權利。



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