馮素波貼TVBuddy合照宣布離巢　開展新旅程：我們相約下一個舞台

79歲的馮素波出身於演藝世家，拍攝過不少經典影視作品，近年轉戰做KOL獲得網民喜愛。早前屢傳馮素波將會離開TVB，但當事人一直沒有回應，直到今日（13日），馮素波宣布約滿離巢TVB。

馮素波宣布約滿離巢TVB。（IG圖片）

馮素波今早在Instagram上載了與TVBuddy的合照宣布拜別TVB，並留言寫道：「從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。」

馮素波感謝TVB讓自己能夠盡情地演繹人生。（IG圖片）

她續指：「人生就是一場場演出，有登場也有謝幕。感謝TVB給我這個舞台，讓我能夠盡情地演繹人生。未來的日子，我會帶著這份感恩和熱愛，繼續前行。各位老朋友們，我們相約下一個舞台，再續前緣。我的新朋友們，我們相約新的旅程，創造經典。#感恩過往 #期待未來 #新的一天 #波姐 #馮素波」有大批網民留言表示會繼續支持馮素波，並指：「波姐期待你在其他平台更多更多演出」、「去迎接更廣闊天空」、「期待日後繼續欣賞你的演出」。