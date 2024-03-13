阮民安抽水曾志偉被E-Kids成員郁禮賢反駁　親揭改名事件背後真相

由TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》日前已舉行了「成團之夜」總決賽，9位隊員成團出道，總經理曾志偉亦正式宣布團名為「Loong 9」，希望用來去象徵一飛沖天的意思。然而這個隊名卻被網民大力取笑，前E-Kids成員Tommy日前就出Post大爆，曾志偉當年幫「E-kids」改的原名更令人尷尬。E-kids是千禧年代的男團，元祖成員有阮民安（Tommy）、林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim/Kasa），當年獲「校長」譚詠麟、曾志偉及陳百祥等提攜，成為StarEast（東方魅力）旗下組合。

Loong 9香港成員冼靖峰就認為，組合名有騰龍飛躍之意，好有意思，冇特別諗老唔老土。（資料圖片/陳順禎攝）

曾志偉最近宣布，《亞洲超星團》的9人新男團取名「Loong 9」，象徵一飛沖天！（電視截圖）

E-kids是千禧年代「MK男團」代表之一，當年是東方魅力旗下組合。（MV截圖）

對於阮民安大爆E-Kids當年改名事件，除了惹來E-kids另一成員林詠倫反駁，就連第三位成員郁禮賢亦於為交網上發聲，並與林詠倫的Alan版本一致。郁禮賢寫道︰「名字的來由︰喺二千年頭 ，仲係行緊樣貌行先嘅年代，大部份artist都係由Model公司搵返黎嘅年代，幾個其貌不揚嘅男仔，能夠做歌手，能夠出道 已經好感恩…所以好多謝當時支持我地 ，投下信任票嘅經理人TERRY，為我地4個改名為A4 ，可能當時有 F4 啩😝😝」

日前Tommy爆料，指E-kids前身曾叫「A4」，他非常不滿此名字，更因而當眾寸曾志偉。

郁禮賢憶述當年的一幕，表示：「仲記得有一次喺餐廳，Terry將我哋介紹俾 林珊珊識，Terry : 『珊珊姐 ，佢哋4個叫 A4 。』，珊珊姐回應 ：『紙嚟㗎 ？』完。然後 2000-2001 年 ，跟住 譚校長 走東南亞巡唱…去到後段，譚校長親自改名，喺國內某大球場，用mic 宣布我哋組合名字，名為 E KIDS ，E for star east」，之後還補充︰「#玩出火係攞嚟唱 #唔駛下下都要玩出火嘅」。郁禮賢今日再出post補充說：「真嘢 講一次就夠，成件事笑笑就算」，強調自己所言屬實。

Tommy於2002年以跳唱組合E-kids為成員身份出道，初代的成員尚包括林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim）。（網上圖片）

E-kids成員左起林詠倫（Alan）、阮民安（Tommy）和郁禮賢（Tim）。

郁禮賢。(ig圖片)

郁禮賢。(ig圖片)