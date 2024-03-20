249退役運動員獲聘為學校體育推廣主任　起薪點由萬七至兩萬五元

教育局回覆立法會提問，近5個學年有249人透過「退役運動員轉型計劃」，受聘為學校體育推廣主任，他們的起薪點介乎每月17,980元至25,590元。近5年來，有32位退役保齡球運動員擔任學校體育推廣主任，為各體育項目最多，緊隨其後的是31人的單車及28人的手球。



立法會議員鄭泳舜向政府查詢，過去5年透過「退役運動員轉型計劃」受聘為學校體育推廣主任的數據。教育局局長蔡若蓮以書面回覆，文化體育及旅遊局主辦的「退役運動員轉型計劃」目標是提供更多機會予運動員發揮潛能，讓他們於退出訓練和賽事後可開展更長遠的事業；協助學校和體育機構推廣體育運動；以及發掘和培育具潛質的體育人才。過去5年，在計劃下共有249人受聘為學校體育推廣主任，平均每年約50人受聘。

這份書面回覆還透露，受聘的退役運動員的薪金是根據其於香港代表隊成年級別運動員或職業運動員的訓練年期及相關工作經驗而釐定，起薪點介乎每月17,980元至25,590元。

根據教育局提供的數據，有32位退役保齡球運動員擔任學校體育推廣主任，為各體育項目最多，緊隨其後的是31人的單車、28人的手球及27人的足球。

前港隊拳擊代表吳如圍透過「退役運動員轉型計劃」配對到學校擔任體育推廣主任。（Instagram）

「退役運動員轉型計劃」官方網站列出多位投身學校體育推廣主任的退役運動員個案，包括來自手球的許文邦、梁倩盈、何偉傑、黃啟書、來自足球的張國明、來自空手道的張均樂、陳巧恩、來自運動攀登的何鳳芝、來自保齡球的吳紫燕、陳逸朗、來自單車的楊英瀚、黃重仁、來自三項鐵人的譚祖迪等。

香港運動員就業及教育部上月透過Instagram介紹前港隊拳擊代表吳如圍，她在2023年透過「退役運動員轉型計劃」配對到學校擔任體育推廣主任，有更大彈性策劃活動，甚至在學校推廣拳擊。