Columbia全新行山鞋超進化厚底舒適｜抓地強｜防水滿分一鞋走天涯

作為一個行山多年的人，經常聽到山友說希望找到一對全能的行山鞋，可以安全應付不同地形的特點，由簡單的城門水塘，到高難度的蚺蛇尖、狗牙嶺以至部分石澗，而這對KONOS行山鞋就有這個潛質。正如攝影發燒友會有「天涯鏡」的講法，去形容一支應付到大部分拍照需求的鏡頭。編輯今次專程實地測試這對鞋於不同路況，由乾到濕、由沙泥到石面的抓地力、舒適度和防水性能評分，看看這雙山鞋是否可以「一對走天涯」！



今次測試3對Columbia的山鞋，分別是KONOS防水抓地行山鞋（左）、MONTRAIL抓地越野跑鞋（右上）及DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋（右下）。（鄭子峰攝）

Columbia的山鞋類型眾多，KONOS行山鞋以外，這次還測試了MONTRAIL抓地越野跑鞋及DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋。MONTRAIL跑鞋輕盈舒適，相信滿足到追求速度的跑山人士；後者快乾透氣，喜歡水上活動的朋友值得留意。

主要測試產品

KONOS防水抓地行山鞋（HKD $1,599）

MONTRAIL抓地越野跑鞋（HKD $1,599）

DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋（HKD $999）

KONOS防水抓地行山鞋有分男裝及女裝，並有不同的顏色。（鄭子峰攝）

第一次上腳感受

【軟熟有驚喜】 Konos行山鞋

之前在零售店試穿過Columbia的行山鞋，印象中較側重保護度和耐用度，但這對Omni-MAX系列的KONOS防水抓地行山鞋則截然不同，覺得驚喜，第一感受是軟及舒服，相信穿慣厚底山鞋的朋友可以無縫適應。在試過的所有山鞋之中，這對的緩震舒適有中上水平。而且厚度適中，沒有盲目追求厚度，保持了更佳腳感。

KONOS防水抓地行山鞋中底頗厚，穿上腳的感覺舒適。（鄭子峰攝）

此外，中掌位置沒有夾腳之感，前掌的腳趾有足夠空間活動，相信不用太多時間去開鞋。它的外形設計也不像Columbia的傳統行山鞋，有點像近年時髦的輕量越野跑鞋。望望鞋底，鞋釘呈不規則的形狀及方向，為行山鞋提供不同方向的抓地力，適合地勢較複雜崎嶇的山徑。

在山野及城市行走，KONOS防水抓地行山鞋的抓地力俱佳。（鄭子峰攝）

穿過不少山鞋，部分行街比行山更易滑，但作為一名尋常行山客，不會帶兩對鞋上山，通常會繼續穿行山鞋搭車去廁所、入商場逛街、到餐廳食下午茶。對我而言，行山鞋需要在城市中有一定抗滑力。在開鞋的幾日時間，KONOS防水抓地行山鞋沒有出現打滑，行街行商場沒有問題，入到茶餐廳也不會變溜冰鞋。只要全掌落地，這對行山鞋不容易令人滑倒的。

KONOS防水抓地行山鞋踏在濕滑的石上。（鄭子峰攝）

測試地點介紹

選擇了兩個地點，分別是良田坳、城門水塘。良田坳往青山方向多浮沙碎石的斜坡，可測試乾地抓地力；城門水塘附近有山澗及山林小徑，可測試濕泥濕石的抓地力。

測試感受

濕路抓地力強｜防水滿分｜厚底舒適

實測以KONOS防水抓地行山鞋為主，在良景行來回良田坳的軍車路上，感受到中底的回彈及緩震，完全沒有腳板跟路面硬碰硬的感覺。城門水塘的那次，穿了這對鞋走超過10公里，腳板也沒有不適，覺得舒服。香港郊野多馬路及石屎樓級，這對鞋大有用武之地。

KONOS防水抓地行山鞋中底舒適，行長距離的馬路也輕鬆。（鄭子峰攝）

由濕滑石面到浮沙碎石 一對搞掂

在良田坳往青山的斜坡上，大多是浮沙碎石，測試當日有微雨，路面沙石略濕。KONOS防水抓地行山鞋的表現相當好，在不同路徑上落斜皆沒有打滑的感覺，無論是緩跑上落，抑或急停站在路中，鞋底都抓得穩地面。在一些看似會打滑的位置，編輯再三行過，它的表現都很穩健。

KONOS防水抓地行山鞋的Adapt Trax大底抓地出色。（鄭子峰攝）

編輯穿KONOS防水抓地行山鞋行了兩次城門水塘，一次在雨中行菠蘿壩自然教育徑，另一次是行了環塘林道及其他小徑，表現穩健。選了一些斜度30度至40度的乾石面，特意踩上去，鞋底完全抓得實。之後弄濕鞋底及石面，再站一次，大部分時候都保持到抓地力，有時抓地力會下降，鞋底緩緩滑下。以前試過其他行山鞋，一上濕石斜面即滑不留腳，所以KONOS防水抓地行山鞋在濕石面的抗滑表現非常突出。

KONOS防水抓地行山鞋在濕石的抓地抗滑表現令人滿意。（鄭子峰攝）

兩分鐘浸水測試：零入水！

在今次測試對象中，只有KONOS防水抓地行山鞋具備防水能力，所以特意將它浸水。編輯將一隻腳浸入水中，水位至鞋舌前，約30秒後感到鞋內有輕微涼感，但這種涼感維持平穩，沒有再上升；浸到2分鐘，依然沒有入水，完成測試。之後，編輯將浸水的水位升至鞋舌中段，同樣完美防水，水分並未經鞋舌兩旁的摺位滲入鞋內。

將KONOS防水抓地行山鞋浸水，測試其防水能力。（鄭子峰攝）

由於KONOS防水抓地行山鞋是低筒鞋，由鞋底至鞋筒最低處約9厘米，所以踩入一個水深深於9厘米的水道時，水會直接流入鞋筒。編輯故意將右腳入水濕透，再測試其快乾透氣度。入水後，最初覺得很多水分在鞋內「𠺘嚟𠺘去」；行了15分鐘後，這種水分「𠺘嚟𠺘去」的感覺只局限於前掌位置；35分鐘後，再沒有水分「𠺘嚟𠺘去」，但仍覺右腳比左腳濕，這種濕氣在1時小後逐步消退。

KONOS防水抓地行山鞋在防水、抓地及舒適度俱佳，足以應付香港大部分山野環境。（鄭子峰攝）

總結及評分 舒適抓地俱佳｜防水滿分

KONOS防水抓地行山鞋表現全能，在乾、濕地皆有很強的抓地力，防水能力又出眾，厚底緩震舒適。在不同天氣、行不同地形、短途抑或長途，這對行山鞋足可勝任。從城門水塘到香港三尖，無論是習慣輕鬆郊遊，還是喜歡尋幽探秘，如果要選「一對走天涯」的行山鞋，KONOS防水抓地行山鞋絕對可以一對「搞掂」各種路況。

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KONOS防水抓地行山鞋表現全面，在香港山野可以一對走天涯。（鄭子峰攝）

KONOS防水抓地行山鞋評分（5*為最優秀）

抓地力：★★★★★

舒適度：★★★★☆

防水度：★★★★★

快乾度：★★★☆☆

KONOS行山鞋產品及技術簡介

Columbia Omni-MAX系列的KONOS防水抓地行山鞋，其鞋底採用突破性的三合一模塊化鞋履系統技術，將中底及外底合一。中底採用Techlite+回彈緩震科技，輕量化的泡棉加強由腳跟到腳趾的緩震效果，並提供穩定的支撐，有助長時間行山。

KONOS防水抓地行山鞋中厚緩震強，有助行山人士走長途路線。（鄭子峰攝）

位於腳跟的分散圓頂設計更加是畫龍點睛，吸收落地的衝擊，減少足部承受的壓力。位於前掌的靈活彎曲坑紋，則提供更強的靈活度及推動力。KONOS防水抓地行山鞋採用Adapt Trax大底，利用獨特的複合物料，加上為山野環境設計的坑紋，令行山鞋在乾地及濕地俱有優秀的抓地力。

KONOS防水抓地行山鞋採用Adapt Trax大底，在乾、濕地皆提供理想的抓地力。（鄭子峰攝）

Columbia的行山鞋向來以防水見稱，這對KONOS防水抓地行山鞋也不例外，採用OutDry立體輕盈防水科技。將透過專利技術生產的防水薄膜，鑄合於行山鞋的內壁，隔阻水滴滲入鞋內。這層防水薄膜及行山鞋的外部面料，以熱力直接黏合而成，兩者間沒有縫線及空隙，所以水分不會積累在防水膜及面料中的空間，行山鞋不會遇水後愈行愈笨重。

其他行山鞋測試：MONTRAIL越野跑鞋輕盈抓地強

另一對測試山鞋是MONTRAIL抓地越野跑鞋，它跟KONOS防水抓地行山鞋一樣選用Adapt Trax大底物料，但鞋釘及坑紋設計不同，以跑步專用的5毫米高凸紋，配合越野跑手需要。它的中底也是用Techlite+技術，透過輕量化的回彈物料，提升每步的動力，緩震舒適。

MONTRAIL抓地越野跑鞋輕盈舒適，緩震亦佳。（鄭子峰攝）

一拿上手，感覺MONTRAIL抓地越野跑鞋很輕。穿上腳後覺得貼腳，中掌有點緊，中底的緩震就跟KONOS防水抓地行山鞋差不多。在腳跟位置，感覺KONOS防水抓地行山鞋的中底較寬，而MONTRAIL抓地越野跑鞋就較窄。

功能性以外，MONTRAIL抓地越野跑鞋（中）的外表亦吸引。（鄭子峰攝）

此外，這對鞋的鞋帶系統獨特。在坊間大部分山鞋，通常簡單拉緊鞋帶，只會收緊腳腕，但一拉MONTRAIL抓地越野跑鞋的鞋帶，就平均地收緊中掌至腳腕，設計幾方便。這對鞋採用無縫網布配搭不對稱鞋帶，Navic Fit足踝鎖定系統令鞋子自然貼合中掌。

MONTRAIL抓地越野跑鞋的抗滑能力也不弱，感覺有KONOS防水抓地行山鞋九成水平。在良田坳的浮沙碎石坡，穿MONTRAIL抓地越野跑鞋上斜非常穩健，落坡則有兩三次輕微打滑，但不會令人滑倒的。在濕石面測試，MONTRAIL抓地越野跑鞋雖然稍遜，但都有一定抗滑力，相信在微雨下跑山徑也沒大問題。

MONTRAIL抓地越野跑鞋同樣採用Adapt Trax大底物料，抓地力也強。（鄭子峰攝）

MONTRAIL這個品牌有超過30年歷史，在千禧年初一度是本地最紅的越野跑鞋，在日本亦相當受歡迎。穿上MONTRAIL抓地越野跑鞋在良田坳及城門水塘緩跑一會，感覺舒服，而且這對鞋輕身，提腿不覺有負擔，加上鞋帶設計穩固足部，雙足不會溜前撞鞋頭。試過其他跑山鞋，有的很有跑感，令人重心傾前，會有種推你向前衝的感覺，但這對MONTRAIL抓地越野跑鞋就沒有這個感覺。

喜歡在主要行山徑跑山的朋友，值得一試輕盈且抓地力強的MONTRAIL抓地越野跑鞋，感受上代「鞋王」英雄尚在。

MONTRAIL抓地越野跑鞋評分（5*為最優秀）

抓地力：★★★★☆

舒適度：★★★★☆

防水度：不適用

快乾度：★★★★☆

DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋的中底設多個排水口。（鄭子峰攝）

其他測試行山鞋：DRAINMAKER水陸鞋中底設排水口

至於DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋用上合成材料鞋面，混合網布及織帶，確保透氣及排水。它用上Omni-GRIP LT的技術，中底是100%的EVA物料，舒適與輕量兼備，並設多個排水口，讓鞋內的水分可以盡快排出，而其大底加上橡膠及微刀槽花紋，加強牽引力。

DRAINMAKER速乾水陸鞋的中底有排水洞，方便濕腳後迅速排水。（鄭子峰攝）

DRAINMAKER速乾水陸鞋予人的第一感受也是輕，摸上去覺得面料很薄及軟。穿上去後，感覺腳跟下的中底都厚，但到中掌及前掌就較薄，另外中底整體比另外兩對鞋較硬。

DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋不設防水，但勝在快疏水。（鄭子峰攝）

為測試其快乾排水性能，編輯以右腳穿着DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋浸入水，之後繼續行山，一開始就沒有感到水分「𠺘嚟𠺘去」，因為大部分即被排走。約40分鐘後，感覺浸過水的右腳只比左腳濕一點。

喜歡獨木舟、直立板的朋友，有時需要涉足深水，並要保護雙腳，排水快的DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋會是一個理想的選擇。

DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋排水快。（鄭子峰攝）

DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋評分（5*為最優秀）

抓地力：★★★☆☆

舒適度：★★★☆☆

防水度：不適用

快乾度：★★★★★

比較3對測試行山鞋

編輯磅過3對鞋的重量，KONOS防水抓地行山鞋重346克，DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋重282克，MONTRAIL抓地越野跑鞋則為275克。從重量可見它們的定位的不同，KONOS防水抓地行山鞋功能完備，中底厚，又多保護設計，而後兩者不設防水，其中MONTRAIL抓地越野跑鞋為快而輕。

KONOS防水抓地行山鞋的鞋頭有多一層硬膠，可以保護腳趾。（鄭子峰攝）

比較3對鞋的鞋頭，KONOS防水抓地行山鞋的鞋頭有加上一層較硬的膠面保護，用手指加力壓，也很難壓下這一層硬膠面，相信幾有效保護腳趾。作為輕身的越野跑鞋，MONTRAIL就用上較薄的膠面，至於DRAINMAKER速乾水陸兩用鞋的鞋頭亦有一層黑色硬膠，但覆蓋範圍較KONOS的小。

除了上山測試行山鞋，還可以順道測試LOOP TRAIL抗污防曬風衣。（鄭子峰攝）

其他產品測試

今次主要測試行山鞋，還順道了解Columbia的LOOP TRAIL抗污防曬風衣的性能。這年風褸能阻擋UVA/UVB有害紫外線，避免長時間曝曬下而曬傷皮膚，並且防潑水抗污，跣走水珠，可抵擋微雨。

LOOP TRAIL抗污防曬風衣防潑水，適用於微雨天氣。（鄭子峰攝）

編輯利用噴水壺及水槍測試，這件風褸可以將噴水壺噴出的水珠彈走，不會濕身；如需應付大雨，Columbia 亦有其他專業防水系列，如Omni-Tech / OUTDRY EXTREME。但時間關係今次並未列入實測範圍。

在春夏天氣不穩又多微雨的天氣，出門行山最好袋一件風褸在背囊，以備不時之需。LOOP TRAIL抗污防曬風衣輕量易收藏，編輯磅過其重量，只有約230克。

LOOP TRAIL抗污防曬風衣的內袋可以擺放手機。（鄭子峰攝）

這件風褸收納空間大，外面有兩個拉鏈口袋，入面亦有兩個網袋。褸內的網袋頗大，編輯先放一頂太陽帽，再放多一部手機也沒問題。風褸內的網袋還有個細心的設計，網袋底部會有多一層密封的布料，會令網袋更耐用，避免被尖銳的物品割穿。