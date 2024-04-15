運動．人文｜他在街場踢了六十年　緣聚緣散　「今日有波今日踢」

周六早上，天陰，有雨。

筲箕灣愛秩序灣遊樂場，波友們穿上「東區之友」的球衣，冒雨在球場馳騁。球鞋踩在新鋪的硬地足球場，有點跣，但街場足球，從來不是晴天限定。

雨漸大，大伙兒唯有走到場邊暫避。分不清臉上水點是雨還是汗，何強抓起球衣一抹，與隊友閒話家常，身旁還站着難得「探班」觀戰的兒子。

「英超，呢Part你踢唔踢？」

「唔呀，夠皮呀！」

「英超」，是波友替何強起的花名。

「廿幾年前喺筲箕灣配水庫踢波，由自己龍門一腳斬去對面龍門，隊友話『咁大腳點追呀？你踢英超咩？』然後咪叫『英超』囉，喺筲箕灣、柴灣街場，叫何強無人識。」

一個聯賽代表一個人，一個人也代表了逾半世紀的街場故事。

【編按：《01體育》「運動．人文」系列，今次說的是街場。七旬波友何強是舊同事的爸爸，我們尊稱他為「筲箕灣碧根鮑」，原來他還有一個暱稱，叫「英超」。一位名宿還不夠，一個聯賽才襯得他的地位。】



年過七旬的何強，就算天雨依然堅持落場。（趙子晉攝）

何強，年過七旬，小學就開始「蒲」街場，每星期最少兩、三天，一放學就飛奔到球場，從維園踢到登龍街，踢到晚上七、八點，連晚飯都沒回家吃。

何強司職後衛，指揮若定。（趙子晉攝）

上世紀五十年代，讀書本就不是易事，何強小學畢業後就沒再升學，為了生計出來打工做學徒，學水電、冷氣維修。他曾為工作暫別足球，回到街場已是十六、十七歲，小學生長大成有勇有謀的足球員。他曾受南華青年軍青睞，不過當時踢波人工不高，月薪百五，「我每日都賺到幾十蚊」，加上為了晨操晚練必須入住南華會宿舍，他也沒思量要做職業足球員，反而獲邀加入東華三院足球隊踢七人賽，主要跟其他慈善機構交手。

何強再次告別球場是七十年代，當年「行船」收入比不少岸上工作豐厚，他毅然入行做「行船佬」，漂泊大海七、八年，「上岸」組織家庭，當過的士司機，又做過其他工作，待兩個兒子「大個啲」、「穩定啲」，重回街場之時，已經別過這片石屎地十多年。

1960年代尾，何強（右）活躍在硬地及草地場。（受訪者提供）

人生就像球賽，有人入替，自然有人退場。步入不同階段，本來的波友已經各散東西，我問何強：「返去街場，同邊個踢？」還在看台底避雨的他淡然道：「冇呀，落球場有人就得，我哋有返咁上下資歷，落到去就算唔識都熟口熟面。以前踢得好嘅，唔係好多個，好多之前已經對過，然後見多兩次先認識。」

球技就是街場的「身分證」。人到中年，開始與波友組隊出戰U50（50歲以下）賽事，若然「踢得兩腳」，通常獲邀加入其他球隊，何強說這在街場很常見，所以「好唔好波好易分」，「有人叫我幫手踢兩Part，（波友）識啲、識啲、識啲，消防又（一齊）踢過、（做）酒店嘅又（一齊）踢過，愈識愈多人」。波友這回事，一個扣一個，甚至連何強兒子的第一份酒店工作，都是波友牽線介紹的。

在街場的人脈，「識吓」一個﹑「識吓」又一個，圈子就此建立。（趙子晉攝）

雨漸細。何強立馬召喚隊友：「出去繼續踢！」這班「東區之友」，不同身分、各有經歷，結緣在筲箕灣配水庫，現在每逢周六早上，都會齊集愛秩序灣遊樂場，當中既有「老鬼」，亦有些正值壯年，屈指一算，大家在球場已經聚了十多個年頭。其實何強現在踢的不只「東友」一隊波，「我踢緊六隊」，他自豪說：「修頓有，跑馬地有，筲箕灣都有……」

再數下去，何強踢過的球隊，又豈止六隊？「探班」的兒子說，自有記憶開始，球場是他對「老竇」的其中一塊重要片段：「揸的士嗰陣，逢星期二一定去踢波，阿媽成日𡁻佢。」只是兒子有點驚訝，父親來到古稀之年，「早兩個月仲一星期踢三日」，「英超」的賽程，比起真正英超還要頻密。「噚晚麥花臣、跑馬地都有（比賽），我唔踢咋嘛！」何強閒話家常。「你慢慢嚟呀！」直率的兒子，苦口婆心。

何強（右）。（受訪者提供）

兒子難得「探班」，何強踢得克制。（趙子晉攝）

今天的何強，不再像年輕時候，著對「梯釘」波砵在草場對住人家前鋒「殺」上去，「大把人六十幾歲都走唔郁，今時今日志在出身汗」，他的速度或許跟不上，開龍門球會「撻Q」（但他立即回防補位！），有時也要出少少「超技術」，但一班熱愛足球之人的友誼波，「善意推撞」也無傷大雅。的確，街場令何強認識到新人，也團聚舊隊友，當年十來歲一同長大的少年人，曾經在「五字頭」的時候，不知何故又聚在一起，「仲踢得，咁咪聚返埋一齊踢東南海盃、其他小總（香港小型足球總會）比賽」。誰人發起、如何重聚，幾次追問何強，他都說不出，或許這些都不重要了，「今日有波今日踢」，何強說話，中氣十足。

雨停了。「而家踢波最緊要都係吹下水、飲下茶。」何強說。

「行得未？」波友們轉眼已收拾好行裝。

「嚟啦！」何強向我們道別。

人生匆匆，緣聚緣散，人來人往。街場，就是這麼一個故事。

今時今日踢街場，求勝負？最重要的是飲茶。（趙子晉攝）