英超特攻｜利物浦迎錫菲聯全力鞏固榜首優勢　紅軍主場爆「錫」

隨着曼城及阿仙奴賽和「兩敗俱傷」，上周反勝白禮頓的利物浦得以重上英超榜首位置，為了鞏固領先優勢，紅軍今周主場面對「包尾大幡」錫菲聯，肯定不會錯失全取3分的機會。

（球賽編號：FB4014，4月5日凌晨2時30分開賽，Now TV 623台直播）



利物浦現時以29戰67分的戰績高踞榜首，比次席的阿仙奴多2分，比第3的曼城多3分，領先優勢並不明顯，因此餘下9場寸土必爭；每一分，甚至每個得失球，足以影響取後的爭標局勢，是以他們今仗面對29戰失了77球、防守力最弱的錫菲聯，肯定火力全開，爭取入球。

利物浦主將沙拿近3場都有入球，但狀態還未重上最佳水準。（Getty Images）

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利物浦後防傷兵多，導致防線不穩，近4場聯賽有3次是先失波，包括對主場對盧頓及白禮頓，故喜歡扒冷的球迷宜好好利用派彩快的割禾青功能，如錫菲聯周四深夜於晏菲路真的能偷雞領先1：0，就要止賺離場，然後再進行即場投注買利物浦反勝。事實上，今季紅軍於先落後的情況之下，總共拿下了26分（佔總分三成左右），其中有7次更是反勝完場，足證後勁相當凌厲。



不過，利物浦雖然傷員逐漸康復，但個別球員仍未回復最佳狀態，其中主將沙拿近3場都有入球，但浪費機會更多，這也解釋了紅軍何以近3場聯賽取得2勝1和，而擊敗諾定咸森林及白禮頓兩仗，都只是贏1：0及2：1。

利物浦實力雖然勝過錫菲聯，但兩軍碰頭少有大手交易，首循環紅軍也只是贏2：0。（Getty Images）

再者，利物浦實力上雖然高錫菲聯兩、三班，但兩軍交手的差距卻沒有想像中大，近5次對壘無疑紅軍錄得全勝，但3次贏2：0、1次贏2：1，以及1次贏1：0，未嘗贏超過2球。

錫菲聯近5場作客表現不俗，取得2勝1和2負。（Getty Images）

利物浦今場取得勝利3分雖無懸念，但他們能否大勝一場，卻未算很樂觀；加上錫菲聯今季作客除了曾分別以0：5不敵般尼及阿仙奴外，其餘賽事縱然落敗，也未嘗輸多於2球，近5場作客更取得2勝1和2負的不錯成績。今場「主勝」賠率太熱，因此利物浦讓球主勝(-2)或是入球細[3.5球]才更值博。