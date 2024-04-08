英超速評｜利物浦2:2逼和曼聯 與其怪小將失誤 不如怨沙拿失機

足總盃的劇情差點重演，利物浦佔盡上風，卻差點喪師奧脫福，雖然最後憑沙拿射入12碼以2：2逼和曼聯，但未能反壓阿仙奴重返榜首。



利物浦年輕中堅昆沙犯大錯，被般奴費南迪斯截得皮球遠射扳平，可說是今仗的轉捩點，但與其怪責這名21歲小將，倒不如說前場浪費太多入球良機，尤其主將沙拿失去了前幾季的把握力，實屬紅軍爭標的隱憂。



迪亞斯在23分鐘便為作客的利物浦先開紀錄。（Getty Images）

利物浦雖然派遣了昆沙與干拿巴特利兩名小將擔正，而且作客出戰，但仍壓住曼聯來攻，上半場甫開賽便有機會先開紀錄，中場蘇保斯拉爾兩度禁區內埋門，一次被「紅魔鬼」門將奧拿拿撲出，一次接應羅拔臣傳中近射又告斜出。

不過，利物浦攻到23分鐘終有收穫，當時中鋒達雲紐尼斯接應角球頭槌二傳遠柱，迪亞斯近門撞射入網；這也是曼聯繼上仗對車路士時，再度於死球失守，防線不集中的問題未有改善。紅軍及後控制大局，但上半場射門多達15次，卻無法取得第2個入球，其中沙拿最少浪費了兩次入球良機，埋下失分的伏線。

沙拿今仗鮮有盤扭，面對速度慢的馬古尼也未嘗甜頭。（Getty Images）

事實上，曼聯上半場表現乏善足陳，防守僅靠「血肉長城」擋住對方攻門，中場組織欠奉，反擊處理不到位，很多時就是後場胡亂踢上前，然後被雲迪積克等紅軍守將輕鬆瓦解，接着又進入被圍攻狀態；難怪他們上半場一次射門也沒有，是自2015年10月對曼城後，再次於主場半場沒有攻門。

曼聯到50分鐘才有第一腳射門卻即追平，隊長般奴費南迪斯截得昆沙傳球後遠射得手。（Getty Images）

曼聯沒有失第2球，下半場開賽5分鐘即「轉運」。利物浦中堅昆沙無壓力下後場傳失，曼聯隊長般奴費南迪斯截得後隨即遠射得手，助主隊第一次攻門便轉化為入球。兩軍氣勢此消彼長，曼聯開始組織到埋門，更在67分鐘由小將馬恩奴於禁區內轉身「熨」射世界波遠柱破網，似乎要重演足總盃反勝利物浦的劇本。

曼聯小將馬恩奴轉身射入「世界波」，助球隊反超前2:1。（Getty Images）

對於這個失球，紅軍主帥高普在場邊大發雷霆，從其口型及手勢來看，他無法理解明明防線人數充足，卻任由馬恩奴在危險位置輕鬆施射；不過，他那時剛換入的居迪斯鍾斯並沒貼身防守馬恩奴，似乎跟他剛傷癒，狀態未足以跟上比賽節奏有關，所以高普在關鍵時刻換入鍾斯也有一定責任。

沙拿在比賽末段有近門補射機會，但他卻一腳踢上看台。（Getty Images）

當然，最大責任還是場上的球員，尤其沙拿在前線的牽制、突破能力大不如前，前幾季若單對單對着哈利馬古尼，可說是話過就過，今場卻鮮有盤扭，全場2次嘗試也只得1次成功；雖然這名埃及翼鋒於84分鐘主射12碼中鵠，但其實他還有一次機會可以讓球隊全取3分，可是他在比賽末段一記補射，卻一腳踢上看台。數據上，沙拿今仗6射3中取得1個入球，並不失禮，但如果他能發揮之前的把握力，紅軍早已大勝而回。

雖然沙拿今仗射入12碼，但整體表現卻在水準以下。（Getty Images）

利物浦今季5名前鋒在各項賽事都有雙位數入球，但來到季尾，沙拿缺態、加普仍在迷失、紐尼斯是神經刀、把握力最好的祖達仍在養傷，因此近來很依靠左翼的迪亞斯，今仗他也貢獻了一個入球，而且補時階段一次近射也幾乎取得「絕殺」。

利物浦今季3次面對曼聯都無法取勝，其中聯賽首次循環合共有62次攻門（主場34次、作客28次），只憑兩次死球攻勢取得入球，假如最後失卻英超錦標，也只能怪自己腳頭無靈。

今仗賽和後，利物浦31戰得71分，因得失球不及同分的阿仙奴，暫居次席，曼城則落後1分排第3，英超爭標形勢依然緊湊。