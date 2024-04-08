歐聯全攻略｜8強開打！皇家馬德里迎曼城　比寧咸領軍速破藍月

歐聯8強大戰連連，贏過最多次冠軍的西甲豪門皇家馬德里，將碰上去屆盟主曼城；兩軍實力相當，均擁有超長不敗戰績，但皇馬首回合佔主場之利，加上中場祖迪比寧咸在歐戰特別醒神，或許可以看高半線。

（球賽編號：FB4375，4月10日凌晨3時開賽，Now TV 643台直播）



皇馬曾14次捧走大耳盃，是歐洲列強之冠，前屆正是先淘汰曼城，再於決賽力挫利物浦，連敗兩支英超勁旅奪標；不過他們上屆4強卻遭「藍月亮」復仇成功，無緣衛冕。

比寧咸今季新加盟皇馬卻極速融入，迄今已貢獻了20個入球。（Getty Images）

今季皇馬雖有前線大將賓施馬離隊，但新加盟的比寧咸卻迅速融入，主帥安察諾堤度身訂造的戰術發揮出該20歲英格蘭中場的攻擊才華，令他今季於各項賽事已有20球進帳，是他出道以來入球最多的一季；單計歐聯，比寧咸披甲6次，也貢獻了4入球及4助攻，佔皇馬歐聯總入球18球超過四成。

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論實力，皇馬或稍稍不及曼城，但勝在歐聯經驗豐富，懂得如何在這項頂級盃賽贏波，加上有主場之利，故周二迎曼城絕對有條件先開紀錄。然而，他們近4次歐聯主場對曼城，法定時間成績是1勝2和1負，故若然在賽事中領先1：0，宜於60分鐘左右止賺離場，皆因曼城近3次訪巴拿比奴球場，4個入球全於67分鐘或之後取得。



曼城今季同樣有英格蘭中場菲爾科頓表現大熟大勇，這名23歲球星今季較比寧咸還多入一球，而他在歐聯戰場亦表現出色，上陣6次取得4入球3助攻，難怪主帥哥迪奧拿在周末的聯賽要收起他，讓他養精蓄銳迎接今場硬仗。

曼城中場科頓今季大熟大勇，在歐聯披甲6場取得4入球3助攻。（Getty Images）

兩軍近年對壘，曼城稍佔上風，上季作客班拿貝憑迪布尼的入球，以1：1逼和皇馬。（Getty Images）

兩軍對賽往績以曼城稍佔上風，近6仗曼城取得3勝1和2負，包括上季於4強主場以4：0大勝，最後擊敗國際米蘭首奪歐聯。不過，另一數據或更有參考價值，皇馬近4次主場有3次先拔頭籌，今場若覺得兩軍實力接近、勝負難分，博皇馬先開紀錄也是不錯的選擇。