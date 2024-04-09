巴黎奧運｜霍啟剛撐政府買播映權　多台聯播加強運動員士氣信心

政府今日（9日）宣布購得巴黎奧運的香港電視播映權，並與TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台達成轉播協議。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛樂見這個消息，一直支持政府代表香港買奧運播映權，認為對香港運動員也是喜訊，加強他們的士氣及信心。

政府買入上屆東京奧運播映權，交由5間電視台播放，霍啟剛認為多台聯播奧運的效果很好，各個電視台都要想辦法突圍，而且可以覆蓋到更多的觀眾。



霍啟剛發聲明，一直支持政府購入巴黎奧運的播映權，過去曾向行政長官及文化體育及旅遊局局長表達相關意見；他認為賽事轉播能有效帶動媒體宣傳，媒體宣傳正正是體育產業化的重要一環。

由政府分配給多間電視台播放奧運，會令更多市民收看，霍啟剛認為這是對香港運動員的好消息。霍啟剛接受其他傳媒訪問時表示：「如果有更多香港的朋友可以透過電視支持他們（運動員），跟他們打氣及鼓勵，對士氣及信心都絕對有好處。」

霍啟剛還表示以往由一個電視台投得播映權，直播模式會比較單一，覆蓋到的觀眾亦較少。他認為東京奧運五台聯播的效果非常好，各個電視台都要各施各法，尋找不同的新聞角度，去接觸到更多的觀眾。