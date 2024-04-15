歐聯全攻略｜拜仁慕尼黑回師主場迎阿仙奴　火力全開「大」無畏

英格蘭中鋒哈利卡尼今季登陸拜仁慕尼黑，個人表現雖然出色，但球隊整體演出卻頗遜色，今季於德甲連冠斷纜，因此爭奪歐聯錦標已是唯一目標；他們於8強首回合作客以2：2賽和阿仙奴，在次回合返回主場誓力爭一場「大」勝。。

（球賽編號：FB4754，4月18日凌晨3時開賽，Now TV 644台直播）



哈利卡尼今季由熱刺加盟拜仁，迅速融入球隊進攻體系，聯賽29場攻入32球，在歐洲金靴獎暫列榜首，他在歐聯上陣9次，也有7球進帳，包括首回合面對阿仙奴時射入一記12碼；另外他在歐聯也貢獻了3次助攻。

哈利卡尼今季表現出色，歐聯也有7球進帳。（Getty Images）

不過，拜仁今季的戰績沒有因為卡尼的好表現而提升，聯賽被利華古遜大幅拋離，德國盃更恥辱性地被丙組隊伍沙貝魯根淘汰，是以今次歐聯已是唯一可以爭逐的目標。

拜仁今季歐聯主場戰績有保證，取得3勝1和，包括16強3：0大破意甲的拉素；這支德甲勁旅過往主場面阿仙奴亦有壓倒性優勢，連續兩次以5：1大破對手；拜仁唯一的隱憂是，左閘艾方素戴維斯於8強次回合停賽。

兩軍首回合打成2：2平手，但拜仁近兩次主場面對阿仙奴都大勝而回。（Getty Images）

阿仙奴前鋒李安度杜沙特後備入替屢有入球，今季在歐聯也貢獻了4球。（Getty Images）

阿仙奴在英超爭標之路進入最後階段，因而有後顧之憂，加上他們在歐聯作客戰績一般，只取得1勝1和2負，今場作客拜仁，恐怕難逃一敗；今仗開出「主勝」加「入球大」的機會高唱入雲。