傑出運動員選舉｜何詩蓓張家朗連奪三屆星中之星　港足成最佳隊伍

2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮周三（24日）晚上在香港會議展覽中心舉行，這項被視為本港體壇最高榮譽的頒獎禮有「體壇奧斯卡」之稱，全晚共揭盅16個獎項，包括男子及女子傑出運動員各五名、最佳運動隊伍、三個最佳運動組合，及最高殊榮的男子及女子「星中之星」。



頒獎禮7時準時展開，率先頒發五名傑出女運動員獎項，分別由乒乓代表杜凱琹、女子重劍港將江旻憓、去年奪空手道亞錦賽金牌的劉慕裳、桌球代表吳安儀及游泳代表何詩蓓奪得。

江旻憓及劉慕裳都未能親自到場，透過影片發表感言，而吳安儀則提及桌球將被剔出體院精英項目，道：「不知道有無下一次，感謝政府和體院一直支持，令我們可以圓夢。其實桌球唔係使好多錢㗎咋……之前一位小朋友給我看了一幅畫，畫了一位四眼桌球手，寫着我的志願，希望傅家俊、吳安儀仍能成為小朋友的夢想。」

吳安儀第11次獲選傑出運動員。（趙子晉攝）

當中何詩蓓同時獲最高榮譽的「星中之星」，是她連續三屆獲獎，她除了感謝背後團隊，也感謝政府再次購入奧運播映權，道：「上屆奧運令好多香港人認識香港運動員，感受到市民對我哋嘅支持同愛，都有個小妹妹寫信畀我，話Siobhan姐姐你係好好嘅運動員，但遲啲我會破晒你嘅紀錄！」她表示希望啟發更多人去追尋自己夢想，同時為其他港將打氣。

何詩蓓分享得獎感言。（趙子晉攝）

傑出男運動員方面，五名得獎者分別是去年在亞殘運奪金的殘疾羽毛球代表朱文佳、去年獲世錦賽混雙銅牌的乒乓代表黃鎮廷、創下香港網球運動員最高世界排名的網球代表黃澤林、去年在亞運歷史性摘金的高爾夫球代表許龍一，及香港男子花劍代表張家朗。

張家朗既是第五度獲選傑出運動員，亦連續三屆獲「星中之星」，他先感謝教練：「尤其要謝謝教練，杭州亞運開始自己狀態一般，他一直推動我給我動力，希望接下來大家去不同比賽都能繼續努力。」另外，他亦不忘推廣下周的花劍世界盃香港站：「下星期會第一次在香港舉辦世界盃分站賽，希望大家都能來支持。」首度在港舉行的花劍世界盃分站，將在5月1至3日在亞洲博覽館舉行。

張家朗第三度獲得「星中之星」。（趙子晉攝）

「最佳運動隊伍」由香港男子足球代表隊獲得，港足在去年的杭州亞運歷史性打入4強。港足在2018年也曾獲選最佳運動隊伍。「最佳運動組合」共有3個組合獲獎，包括：羽毛球混合雙打組合鄧俊文／謝影雪、賽艇的男子雙人單槳艇亞運金牌組合林新棟／王瑋駿，及奪得男子花劍世界錦標賽團體銅牌的張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨。

香港男子足球代表隊憑杭州亞運歷史性打入4強，獲選最佳運動隊伍。（袁志浩攝）

獲選「最佳運動組合」的包括（左起）：香港男子花劍隊蔡俊彥、張家朗、楊子加、梁千雨；賽艇雙人單槳艇組合林新棟／王瑋駿；羽毛球混雙組合謝影雪／鄧俊文。（袁志浩攝）

2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮 得獎名單

星中之星（男、女）：張家朗、何詩蓓

香港傑出運動員（男）：張家朗、許龍一、朱文佳、黃鎮廷、黃澤林

香港傑出運動員（女）：何詩蓓、江‍旻憓、吳安儀、杜凱琹、劉慕裳

香港最佳運動隊伍：香港足球代表隊

香港最佳運動組合：

羽毛球混雙組合：鄧俊文/謝影雪

賽艇男子雙人單槳艇：林新棟/王瑋駿

男子花劍港隊：張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨

一睹眾港將的紅地氈造型：