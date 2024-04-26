英超特攻｜曼城爭標路上收放自如　藍月「細」遊森林

英超冠軍之爭仍然緊湊，阿仙奴雖暫時領先，但曼城亦步亦趨，只落後1分，但有少賽1場的優勢；「藍月亮」為繼續進逼榜首位置，今周作客諾定咸森林，誓要全取勝利3分。

（球賽編號：FB5535，4月28日晚上11時30分開賽，Now TV 621台直播）



曼城在歐聯於互射12碼不敵皇家馬德里，無緣衛冕，但回到英超士氣沒有減退，就算中鋒夏蘭特倦勤，仍輕鬆作客以4：0大破白禮頓，並以33場得76分的戰績，壓過利物浦進佔次席，僅落後阿仙奴1分。

科頓今季表現大熟大勇，已為曼城貢獻16個聯賽入球。（Getty Images）

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曼城實力遠在森林之上，加上正與阿仙奴及利物浦爭逐英超冠軍，大勝應該冇難度，但要留意的是，他們對實力次一級球隊，常於比賽最後10分鐘失波（對盧頓於81分鐘失波、對水晶宮於86分鐘失波、對般尼於93分鐘失波），故如下注了他們作客勝2：0、3：0或4：0波膽，宜見機行事，隨時利用派彩快止賺離場。



夏蘭特今季狀態不及上季般勇銳，但曼城勝在兵多將廣，尤其菲爾科頓今季表現大熟大勇，對白禮頓便梅開二度，聯賽入球已達16個，只比夏蘭特少4個，是陣中的次席射手。另外主將奇雲迪布尼踏入4月後亦重拾最佳狀態，近5場攻入了4球。

奇雲迪布尼在季尾重拾最佳狀態，近5場攻入了4球。（Getty Images）

不過，諾定咸森林在主場也有一戰之力，今季面對前列隊伍亦屬僅敗，例如以0：1負於利物浦、1：2不敵阿仙奴、0：2敗給熱刺，他們還曾以2：0力挫阿士東維拉；因此今場面對曼城，為了護級，實會負隅頑抗。

諾定咸森林主場表現不錯，就算面對強隊，都有一戰之力。（Getty Images）

對賽往績上也頗令人意外，森林近兩次主場面對曼城，都以1：1逼和對手。曼城今場要取勝不困難，但要大勝卻不容易，所以與其捧「客勝」，不如博「入球細」更為實際。