港足挫七欖奪最佳隊伍　主帥安達臣續約傳喜訊︱傑出運動員選舉

「2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周三（24日）晚於香港會議展覽中心舉行，香港足球代表隊擊敗杭州亞運金牌得主香港七人欖球代表隊，繼2015年後再成為「最佳運動隊伍」。



港足去年於杭州亞運歷史性打入四強，並成功在香港掀起商場睇波熱潮，終成為繼2005年香雪晨曦（本地四冠王、亞協盃四強）、2009香港東亞運足球代表隊（東亞運金牌）、2015年港足（港中大戰）後，第四支足球隊贏得「最佳運動隊伍」。

港隊主教練安達臣今日率領亞運隊成員領獎，向來自信的他表示，頒獎禮前已100%肯定球隊會得獎，「我們在香港很有人氣，可以看到當港隊贏得一些成就時，足球在香港的意義可以有多大。這班男生在亞運絕不容易，贏了兩場硬戰，贏得獎項是絕對正確。」

港足在主帥安達臣率領下獲獎。（袁志浩攝）

安達臣早在年初亞洲盃決賽周前透露，自己獲得不少球隊開出聘約，明年中便與足總完約後或會離隊，引來球迷多番「挽留」，足總主席霍啟山也表明足總會提前與他商討續約。安達臣今透露事情的最新進展，「我們有聯絡，正在討論續約3年，雖然一切未有定案，但也可當作是正面的訊息，看看未來數周會發生什麼事吧。」

謝家榮希望更多人留意港足。（袁志浩攝）

在亞運表現神勇的謝家榮就表示，自己第一次參加如此大型的頒獎禮，並對得獎感到驚訝，「七欖（獲得亞運金牌）表現也好好，想不到我們獲得，很開心，希望有更多人留意香港足球。」亞運八強射入奠勝球、助港隊擊敗伊朗的潘沛軒就稱，獎項對球員、香港足球都是鼓勵，「希望可以令港足踏上更高層次。」

亞運隊長胡晉銘就憶述，杭州的旅程與隊友並肩作戰，回憶一生難忘，「足球項目脫離體院多年，也不是精英運動，今次很有認受性。希望大港腳繼續打入亞洲盃決賽周，青年隊也能在亞運或青年級別的大賽有好成績。」