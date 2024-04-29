歐聯全攻略｜拜仁慕尼黑4強惡鬥皇家馬德里　冤家路窄半和味濃？

歐聯4強英超球隊悉數下馬，但戲碼仍然可觀，尤其德甲班霸拜仁慕尼黑與西甲豪門皇家馬德里的對壘，引人入勝，兩軍實力相當，首回合會否和氣收場？

（球賽編號：FB5666，5月1日凌晨3時開賽，Now TV 643台直播）



拜仁今屆在聯賽表現失色，給利華古遜阻止了12連冠的美夢，因此他們更會集中精神在歐聯戰場上。事實上，拜仁在歐聯愈戰愈勇，8強便力挫近況極佳的阿仙奴，他們在歐洲賽主場更未嘗敗績，取得4勝1和，而賽和哥本哈根一仗，也是因為已在小組提早出線而放軟手腳。

哈利卡尼今季狀態大勇，今季為拜仁上陣41場，攻入了40球。（Getty Images）

不得不提的是，「無冕王者」哈利卡尼今季狀態大勇，在各項賽事已攻入40球，暫於歐洲金靴獎處領先位置，而他在歐聯戰場也貢獻了7入球3助攻，佔拜仁總入球（18球）超過一半，今仗也是球隊先拔頭籌的重要棋子。

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皇馬最強之處在於他們懂得如何踢歐聯，換言之即是其歐聯經驗勝人一籌。拜仁主場出擊，被睇高半線亦屬正常，但能否把勝果維持至完場，似乎有一個定難度。若然賽前下注拜仁主勝或贏1:0/2:1波膽，宜於適當時候利用派彩快割禾青止賺離場。



皇馬同樣無後顧之憂，他們在西甲力挫巴塞隆拿後，榜首領先優勢已擴大到13分，重奪冠軍只是時間問題，因此同樣可以專注歐洲戰場。這支歐戰之王在今季歐聯未嘗敗績，而且今屆4對德甲對手（柏林聯及RB萊比錫）取得3勝1和佳績；但要留意的是，近3場法定時間內都只能賽和對手。

拜仁上仗憑甘美治一箭定江山，淘汰阿仙奴躋身4強。（Getty Images）

皇馬今季在歐聯未嘗敗績，但近3場在法定時間內都只能賽和對手。（Getty Images）

兩軍實力、近況、經驗等各種因素相當接近，難怪每次碰頭都鬥得難分難解，近3次歐聯交手，雖然皇馬取得2勝1和，但半場卻打成平手。拜仁主場有保證，皇馬又未嘗敗績，勝負難料下，相信博「半場和」是最佳選擇。