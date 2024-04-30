費高率葡萄牙傳奇球星赴澳獻技　五人賽激戰大灣區明星隊

葡萄牙傳奇球星費高（Luís Figo）再次在港澳球迷面前獻技！

為慶祝澳門回歸25周年，澳娛綜合呈獻五人足球友誼賽，屆時會有費高與紐奴高美斯（Nuno Gomes）、保連達（Pauleta）、文尼治（Maniche）、泰阿高（Tiago Mendes）等葡萄牙國家隊前隊友，在澳門與香港藝人及昔日中港澳球星組成的「大灣區飛龍」踢五人足球賽。



今次由澳娛綜合呈獻的友誼賽星光熠熠，大家最熟悉的臉孔自然是世界足球先生費高。他為當年皇馬家德里「六條煙」成員之一，贏過1次歐聯及4次西甲冠軍，也是葡萄牙「黃金一代」的核心人物。

與不少退役後便急速發福的球星不同，費高掛靴至今雖已近15年，今年初訪港時，不但仍然維持昔日鋼條身型，而且絕無欺場，當日不僅以左腳熨射及妙絕笠射梅開二度，其招牌插花動作也讓球迷大呼過癮。

此外，還有曾奪得法甲最佳射手的保連達（Pauleta）、以「腳趾尾拉西」著稱的哥利斯馬等等，相信葡萄牙隊球迷，屆時都會勾起不少回憶。

難得到澳門睇波，當然不想行程太「頻撲」，觀完賽可以順道在澳門住番晚。今次澳門上葡京推出「澳娛綜合足球賽套票」，澳門元3,788起已包澳門上葡京豪華客房住宿兩晚、自助山每日雙人早餐以及比賽門票兩張，而且酒店鄰近比賽場地，看完比賽完全不需要擔心交通問題，只需步行10至15分鐘便能到達酒店。

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比賽資訊：

日期：2024年5月19日（周日）

地點：澳門東亞運動會體育館

時間：下午4時

門票發售：4月23日起公開發售發售

門票售價：188、288及388澳門元

門票已公開發售，購票渠道：

澳門售票網24小時訂票熱線：(853)2855 5555

網上訂票：https://www.cityline.com/zh_HK/Events.html

上葡京禮品廊：上葡京地面層G07號（上午10時至晚上10時）