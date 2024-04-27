英超｜利物浦作客再失分賽和2：2韋斯咸　沙拿後備上陣與高普講口

利物浦周中不敵愛華頓後，英超爭標形勢變得被動，若要保持希望，餘下聯賽不容再失。今仗作客韋斯咸卻再度失分，雙方打成2：2平手，各得1分，紅軍爭標的機會愈來愈渺茫。



英超爭標形勢 阿仙奴帶頭曼城居次踢少場 榜首三雄餘下賽程一覽

利物浦周中的默郡打吡戰不敵愛華頓後，紅軍34輪得74分，落後阿仙奴及曼城排第3，爭冠形勢被動。縱然如此，利物浦主帥高普仍未投降，餘下賽事盡力搶分，三連作客最後一仗對韋斯咸。

利物浦主將沙拿今仗先列後備，由加普﹑哈維艾利洛及路爾斯戴亞斯攻堅。紅軍控球率佔優，但具威脅的攻勢欠奉，哈維艾利洛射中網側已經是較有威脅的攻門。上半場後段，路爾斯戴亞斯切入大位起腳中柱彈出，紅軍入波不成，防線卻先失守。查洛保雲起腳省中人出界，韋斯咸快開角球，利物浦後防佈防未算緊密，保雲搶點成功頂入，43分鐘領先1：0。

查洛保雲頭槌破網，助韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

換邊後，利物浦極速追平，上前助攻的羅拔臣接應戴亞斯傳送，快腳一射剛好穿過兩名韋斯咸守衛，門將艾路拿撲到亦入網，紅軍48分鐘追成1：1。利物浦其後一次角球攻勢，加普起腳省中蘇錫克入網，換邊20分鐘反超前2：1。

羅拔臣下半場早段即建功。（路透社）

韋斯咸未有放棄，查洛保雲右路傳中，落點恰到好處，安東尼奧跳頂破網，77分鐘追成2：2平手。利物浦隨後同樣「撳掣」，沙拿與達雲紐尼斯齊齊入替，當沙拿準備入場時，直播鏡頭捕捉到這名埃及球星與高普有拗撬，紐尼斯與祖高美斯推開沙拿，平息紛爭。

利物浦最終未能改寫紀錄，與韋斯咸打成2：2平手，再度失分，紅軍35輪以75分續居第3位，比阿仙奴踢多一場都未能超越對方，聯賽餘下3輪賽事，爭標形勢變得更加被動。