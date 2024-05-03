英超特攻｜車路士韋斯咸合演倫敦打吡 車仔主場拆「鎚」

車路士於周中的「倫敦打吡」力挫熱刺，英超聯賽排名升上第8，僅落後第6的曼聯3分，今周再迎來另一場「倫敦打吡」，主場面對韋斯咸，誓要乘勝追擊，全取3分。

（球賽編號：FB5928，5月5日晚上9時開賽，Viu 96及NowTV 621台直播）



「藍戰士」近3場聯賽迎來地獄賽程，雖然先以0：5慘負榜首的阿仙奴，但之後作客賽和第4位的阿士東維拉，再於主場以2：0輕取第5位的熱刺，表現愈來愈好，並以34戰51分升上第8位；因此今場迎來低一位的韋斯咸，贏面比較大。

車路士季尾愈踢愈好，擊敗熱刺後，已升上聯賽第8位。（Getty Images）

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車路士及韋斯咸近5次交手4次分出勝負，僅得1次打和1：1，換言之如賽前下注和波或打和1：1波膽的球迷，宜見機行事，隨時利用派彩快止賺離場。而事實上，雙方在防守上似乎都有問題，其中韋斯咸在對上5場比賽，4次是至少失2球。



事實上，車路士近5次主場面對韋斯咸，取得4勝1負，往績稍勝；而且他們近7場主場出擊，取得6勝1和的佳績，包括4：3反勝曼聯及6：0大破愛華頓等經典勝仗。

今季加盟車路士的高爾彭馬表現突飛猛進，於聯賽已有20球進帳。（Getty Images）

其中進攻中場高爾彭馬表現可圈可點，現時以20入球位列英超射手鎊次席，僅以1球落後於夏蘭特；而車路士近11場聯賽唯一敗仗（不敵阿仙奴），正是彭馬缺陣的一場，足見其地位在球隊已是不可或缺。

韋斯咸今季首循環曾擊敗車路士，但他們近5次造訪史丹福橋，卻4度落敗。（Getty Images）

韋斯咸雖然上仗逼和利物浦，但近9場只嘗1勝；近5場作客亦只擊敗過狼隊，另外4場都落敗。車路士往績、近況都佔優，更有主場之利，今場「主勝」信得過。