花劍世界盃香港站｜蔡俊彥絕地追5分僅負　低潮中觀眾歡呼添信心

花劍世界盃香港站，港隊男子花劍代表蔡俊彥（Ryan）在完成周四（２日）資格賽後，坦言「唔知為乜」而比賽，Ryan今日（3日）在首圈硬撼世界第五的陳海翔（Alexander Massialas），落後9：14的情況下連追5分，可惜最後因為裁判的爭議判決而1分飲恨，14：15告負出局。

縱然落敗，今仗仍為蔡俊彥增添信心，在低潮下挽回一點信心，繼續向前行。



（夏家朗攝）

蔡俊彥在香港站首圈即遇強敵，惡鬥美國劍手陳海翔（Alexander Massialas），Ryan早段落後3：7，與對手合演一輪激烈的對攻戰後，遭拉開分差到9：14。這位港將未有放棄，改打簡單直接的方法，一口氣連刺5劍，追成14：14平手，距離精彩的逆轉勝只差一步。最後一分，他與陳海翔同時刺中對手，惟裁判翻看影片後將這一分判予陳海翔。

由9：14的劣勢，蔡俊彥坦言當時沒有特別想太多，「當時我想打一些好劍」，就是這種心無雜念，加上在場觀眾的歡呼聲下，Ryan追回一分又一分，即使最終未能反勝，今日的表現、加上現場觀眾的打氣聲，對陷入低潮的蔡俊彥來說同樣是一種肯定。

「對他（陳海翔）早已預料是硬仗，相信都是1分上落，因為昨日已打資格賽，狀態早已入局，不算太緊張。對手實力很強，與他可以周旋至這個階段，都為自己增添一點信心，同時找回一點繼續向前的動力及信心，同自己講『我仲得』」。

（夏家朗攝）

當蔡俊彥戰畢最後一分時，Ryan對自己甚有信心，可惜裁判認為陳海翔得分，被問及裁判當時如何解釋原因時，Ryan帶點無奈說：「其實我唔知佢（裁判）講乜，佢鐘意點判就點判啦。」蔡俊彥指賽事之間，曾經與裁判溝通再作調整，但對方判法與他的理解有出入。對於劍手與裁判之間的看法有落差經常出現，Ryan希望裁判日後的準則更一致。

蔡俊彥完成個人賽後，周六（4日）將出戰團體賽，Ryan預告男子花劍港隊將以新組合出戰，官方名單上的組合則是張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗，蔡俊彥稱港隊以四強為目標，同時為未來的亞運及奧運作準備。