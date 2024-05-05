花劍世界盃香港站｜19歲梁千雨閃耀主場　兩次創造歷史間曾陷低潮

「誰是最佳第三人」一直是男子花劍港隊的一大課題，然而他們周六（4日）在主場出戰花劍世界盃團體賽，似乎找到答案。

2023年世界錦標賽，向來顧慮多的梁千雨在劍道上多次果敢地進攻，與港隊隊友們一同歷史性奪得團體銅牌。世錦銅牌後，他卻跌進低潮；在香港站的千雨，在劍道上步步進逼，多次打出漂亮攻勢得分，曾經懊惱的少年，心境剎那澄明。



（趙子晉攝）

花劍世界盃香港站．梁千雨｜選擇困難症男孩 唯獨劍擊是毫不猶豫 劍擊世錦賽・梁千雨｜劍道上不再猶豫 信心是隊友給予珍貴的禮物

星期六（4日）晚上的亞洲國際博覽館，不少劍迷都經歷了夢幻一夜，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨、李逸朗組成的香港男子花劍隊，主場出戰花劍世界盃香港站，過關斬將，在決賽舞台上對決意大利，由落後到反超前，史上首度贏得世界盃團體賽冠軍，再寫香港劍擊輝煌一章。

若然有跟隨港隊男花的晉級過程，大概都知道今站的MVP（最有價值選手）並非張家朗或蔡俊彥，而是19歲的梁千雨。

梁千雨（左）在世界盃香港站團體賽的表現非常亮眼。（歐嘉樂攝）

先介紹一下這位小將：他從小學開始接觸劍擊，2020年入選港隊青年軍，正式成為港隊一員，2022年正式轉為全職劍手。千雨在青年組表現亮眼，曾經在青年世界盃登上頒獎台，他同時獲得不少出外征戰成年組賽事的機會。

轉全職同年的11月，梁千雨首度代表港隊出戰波恩站的團體賽，在劍道上毫無畏懼，表現搶鏡，其後間中成為團體賽一員。直至上年在意大利米蘭的世界錦標賽，這名港隊小師弟與張家朗、蔡俊彥及楊子加合力出戰，梁千雨在銅牌戰打出生涯代表作，更罕有地劍道上主動進攻，最終助隊伍取得歷史性的世錦賽銅牌。

梁千雨在主場劍道打得極具侵略性。（趙子晉攝）

劍擊團體賽9輪對戰，兩隊每一位落場劍手都必須碰頭，沒人能躲在強勁隊友身後輕鬆奪冠。港隊男花除了張家朗與蔡俊彥是「鐵膽」，誰是「最佳第三人」一直是最大課題，身型高䠷的梁千雨冒起，彷彿為花劍隊燃起希望。

不過，梁千雨在今季世界盃首站（土耳其伊斯坦堡）後，連續四站未能打入正賽，他的名字也因而沒有出現在團體名單上，港隊像是回到「尋人」循環。

「世錦賽後，我覺得自己有能力，向更高層次進發、取得更好的成績。當你對成績有追求時，不自覺着眼在成績上，卻忽略了過程，沒有全心專注在劍道，成績就會不好。太注意成績、結果未如理想、自己又想追成績，這個惡性循環添加自己壓力。」這面世錦獎牌，原來為千雨帶來壓力，而非推動力。

團體賽四個人一條心，缺一不可，講求團隊合作性，隊友往往是場上劍手的最強後盾，做到「你失分，我追分」，才是團體賽的真諦，但說來容易執行難——擔心拖累隊友、小有所成後保持佳績的包袱，才是影響發揮的真正原因。

2023年，香港男子花劍隊在世界錦標賽創下歷史，梁千雨（右二）當時表現出色。（FIE）

然而回想那面世錦賽銅牌，梁千雨又是因為什麼而有好表現？原來當時他不滿4強對日本時自己打得太拘謹，把心一橫放下這些包袱，放開了，就打得好。今次香港站，他重拾了這份觸覺。

「個人賽當日太緊張打得不好，團體賽前心想：『點打都唔會差過個人賽，放開打吧！』我知道自己就算發揮不佳，身後都有李逸朗及其他隊友頂住，今日（比賽）真的做到專心每一劍，沒有太在意細分，只要感覺對就大膽嘗試，不給機會自己後悔。」

梁千雨劍道上心無雜念，即使面對世界級強手，不論進攻、防守，千雨每個決定都做得果斷，控制節奏得宜，時而加速衝向對方；時而靜候機會出手，每一劍都掀動在場觀眾的情緒。

團結和信心終成就劍擊史上首個世界盃團體賽冠軍，一隊人缺一不可。（趙子晉攝）

梁千雨在今站每場團體賽，平均拿下15分（每場3局合計），就像8強戰對法國的第7局，他單局打出8：4助港隊反超前，做到守分的本份，再交給張家朗與蔡俊彥決勝。梁千雨一方面因信任隊友而放下顧慮，其實在不知不覺間，千雨同時都成為兩名師兄的最強後盾。港隊男花在主場展示最強的形態，擊敗法國及意大利正正反映級數。

梁千雨（左）。（歐嘉樂攝）

在劍道上盡情發揮、創造歷史後，千雨沒有被擁至的讚賞沖昏頭腦，「我不敢說自己可以穩定地勝任港隊第三人，坦白說仍然在摸索變得更穩定，但其實我好多技術、戰術都做到，只是想得太多就會做錯決定，大膽打，不用顧慮太多、分析太多，覺得正確就去做。」

梁千雨在不足一年內便拿下兩面象徵香港劍擊「第一次」的獎牌，但他的得着不止於此，放下一切劍擊以外的因素，專注每一劍，才是追求成績的基本步，太在意結果反而適得其反。

兩面獎牌陪隨着千雨的成長，彷彿告訴他：「只要相信自己，好結果自然來。」