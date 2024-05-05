巴黎奧運．田徑｜俞雅欣6.38米贏香港錦標賽　盼跳6.5米爭入奧運

今天香港連場暴雨，將軍澳成為重災區，但在將軍澳運動場內，香港田徑錦標賽繼續舉行。跳遠女將俞雅欣在杭州亞運奪銅後，首次亮相本地賽，她完成最後一跳後不到一分鐘，立即下起傾盆大雨，她笑說「跳遲一分鐘就都出事」。

至於成績，她以6.38米奪得冠軍，然而與個人最佳戰績6.5米有一段距離，今日六跳中有四跳被foul，同樣未盡人意。

談到巴黎奧運，俞雅欣將從世界排名途徑爭取資格，未來將要多參加三場賽事，力爭殺入世界排名前32，以趕及奧運尾班車。



俞雅欣出戰香港錦標賽，卻遇上天雨。（廖雁雄攝）

將軍澳是今日天雨的重災區，幸好俞雅欣作賽時只是微雨，但在她完成最後一跳後，不到一分鐘就「倒水」，她笑言「個天都幫我」。今日是她在杭州亞運奪銅後首場本地賽，可惜表現未如理想，六跳中有四跳犯規，只得第二及第三跳被計算，最終憑第二跳的6.38米奪冠。

撐傘出席頒獎禮，場面罕見。（廖雁雄攝）

未能打破6.5米的個人最佳成績，俞雅欣直言失望，並要在6月30日巴黎奧運田徑截標前，再參加二至三個賽事，只要跳到6.5米以上，便很大機會殺入世界排名前32，以排名取得奧運資格。

完成香港錦標賽後，俞雅欣將回歐洲，並到匈牙利和斯洛文尼亞參賽，繼續爭取奧運入場券。

香港田徑錦標賽，長跑女將屈旨盈在大雨下作賽。（廖雁雄攝）

香港田徑錦標賽。（廖雁雄攝）